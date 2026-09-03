Rector de Udelar dijo que "no había nada en específico que hubiera surgido" con respecto al estudiante agresor en Medicina

El rector de la Universidad de la República (Udelar) Héctor Cancela aseguró que desde la institución no había surgido información del estudiante agresor previo a que intentara asesinar a una compañera a apuñaladas en la Facultad de Medicina .

"Nosotros lo que tenemos es un conjunto de elementos que la universidad genera a través de encuestas , a través de otra información que llega . No desde el punto de vista de antecedentes penales, pero sí desde el punto de vista de tratar de conocer nuestra población ", contó Cancela.

De este estudiante de 19 años, en particular, "no había nada en específico que hubiera surgido" , tanto "a través de la encuesta " como "también a través de herramientas que tenemos en lo que es Bienestar Universitario ", dijo entrevistado por Arriba Gente de Canal 10.

Director de Secundaria asegura que denuncia que tuvo agresor de la Facultad de Medicina en el liceo se atendió "debidamente": "Se hicieron muchas cosas"

Intento de femicidio en Facultad de Medicina: el agresor fue sumariado y no puede participar de ninguna actividad académica

Por otra parte, excompañeros del joven en el Liceo N°1 de Salinas afirmaron que ya en Secundaria el joven cometía actos obscenos y violentos , pero que desde esta institución les habían pedido que le tuvieran paciencia. Según estos jóvenes, les alegaron que era "incapacitado mental" y que "era especial".

Un hecho de violencia en este liceo, ocurrido el 31 de mayo de 2024, y la denuncia fue canalizada y atendida por el Departamento Integral de Estudiantes de Secundaria. A partir de ese momento, realizó "no menos de 20 acciones" para el acompañamiento y trabajo con los estudiantes, dijo el director general de Educación Secundaria Manuel Oroño.

"Se hicieron muchas cosas. Capaz que dicen: 'Hay que echarlo del liceo'. Pero esa no es la opción. Si se dice que no se hace nada porque no se lo echó del liceo, entonces estamos mal", apuntó.

Tras el ataque contra su compañera de Medicina, fue detenido y enviado a un clínica psiquiátrica con custodia policial a la espera que de que este en condiciones para tomarle declaraciones. Este miércoles el joven fue sumariado por el Consejo de la Facultad, informó El Observador. Ahora no puede participar de ninguna actividad académica, ni presencial ni virtual, mientras avanza el procedimiento administrativo dentro de la universidad pública.

La víctima, en tanto, sufrió varias heridas cortantes en la cara y el abdomen, fue trasladada a un centro asistencial, se encuentra estable y fuera de peligro.

Cancela dijo que "hay que reforzar" mecanismo de prevención contra la violencia de género: "Estamos revisando para qué tan efectivo es"

Universidad de la República Leonardo Carreño

El rector de la universidad contó que la institución tiene mecanismos de prevención contra la violencia de género que "hay que reforzar" y que lo están "revisando para ver qué tan efectivo es".

"La universidad tiene una política contra la violencia de género. Tiene tres pilares. Uno de prevención, monitoreo y uno de actuación frente a las distintas emergentes. La universidad hace más de 20 años que viene trabajando en el tema", agregó Cancela.

Dentro de las estrategias de prevención nombró "una estrategia de información, formación y talleres".

"El segundo pilar es de monitoreo, se realiza cada cuatro años una encuesta de la prevalencia de la violencia de género en la universidad", dijo y agregó que se está por "comenzar una nueva encuesta". La última de estas columnas es "la actuación", la cual "implica por un lado la consulta de las personas frente a distintas situaciones y procedimientos de solución amistosa o no conflictiva", sentenció.