Murió a los 33 años la "hermosa y vibrante" estrella de Disney Carla Jeffery

La actriz estadounidense Carla Jeffery, conocida por participar en la película de Disney Channel Zombies y en dos de sus secuelas del canal Disney, murió a los 33 años.

Al anunciar la noticia, su agente, Carla Alexander, la describió como una "mujer bella, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier habitación".

Jeffery interpretó a la animadora Bree en Zombies, estrenada en el año 2018 y en dos películas más de esa misma saga estrenadas en 2020 y 2022.

La razón por la que en Uruguay se dice setiembre y en el resto del mundo, septiembre

El plan de Ticketmaster para Uruguay: más shows internacionales, una posible incursión en el fútbol y la intención de traer público de la región

Antes tuvo un papel recurrente en la serie Curb Your Enthusiasm ("El show de Larry David") como uno de los miembros de la familia Black, que se muda con Larry David después del huracán Katrina.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

La compañía que la representaba, Alexanders Talent, escribió en Instagram: "Tenemos el corazón roto al lamentar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery".

"Durante más de 20 años, Carla formó parte de la familia de Alexanders Talent Management, y verla crecer desde que era una joven talentosa hasta convertirse en la hermosa y vibrante mujer y actriz que llegó a ser fue un privilegio increíble".

"Recordaremos su sonrisa contagiosa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba".

La agencia expresó sus condolencias a sus familiares y pidió privacidad para ellos "en este momento tan difícil".

Getty Images Carla Jeffery como Bree en Zombies.

"Una luz que brilla"

Carlon, el hermano mellizo de Jeffery, también es actor y compartió un video de su hermana en la playa y una captura de pantalla de un mensaje de texto sin fecha.

"Hola, hermana, llámame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo había estado tu día! Te quiero muchísimo, hermana", decía el mensaje.

"Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Tu resiliencia, tu gracia, tu sonrisa contagiosa que ilumina cualquier lugar. Eres una luz que brilla con intensidad. No dejes que nadie apague esa luz, ni siquiera tú misma", añadía.

"La luz que llevas dentro es especial y debe ser protegida en todo momento. Eres la mejor hermana que un hermano podría desear. Rezo para que sigamos fortaleciendo nuestros lazos en este camino. Cuentas conmigo en esta vida y en la otra".

Getty Images Carlon junto a su hermana gemela Carla Jeffery durante una celebración de Navidad.

Sus compañeros de reparto de Zombies también le rindieron homenaje. Chandler Kinney, quien interpretó a Willa en la saga, escribió que la muerte de la actriz "no parece real".

"Carla. La chica más dulce y radiante. Hacías que cada día fuera mejor y más brillante con tu contagiosa positividad", escribió Kinney.

"Creo que parte de la razón por la que aportaste tanta vitalidad a Bree (además de tu inmenso talento) es porque esa eras realmente en tu corazón; una animadora alegre, vivaz y de buen corazón a la que no había nada que le gustara más que animar a quienes la rodeaban".

Milo Manheim, quien interpretó a Zed, compartió una serie de fotos con el siguiente mensaje: "Te quiero, Carlaboo, la persona más dulce, amable y cariñosa".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC