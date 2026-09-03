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MGAP y MSP descartaron vínculo del caso clínico de mujer intoxicada en Paysandú con hamburguesas analizadas

La Dolfina se hizo eco en un comunicado de los resultados de una investigación oficial, que descartó el vínculo entre las hamburguesas de esa marca y el caso de la mujer derivada al CTI por intoxicación

3 de septiembre de 2026 13:46 hs
MGAP informó el resultado de investigaciones relacionadas con un caso de intoxicación en Paysandú.

MGAP informó el resultado de investigaciones relacionadas con un caso de intoxicación en Paysandú.

Foto: Pexels

Debido a un caso clínico de síndrome urémico hemolítico (SUH), presuntamente asociado al consumo de hamburguesas de una determinada marca (La Dolfina), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) desarrolló una investigación -junto con el Servicio de Inspección Veterinaria Oficial y la empresa- que concluyó la inexistencia de una vinculación entre ese caso y los alimentos analizados.

A la vez, el Ministerio de Salud Pública (MSP) también descartó que la intoxicación que llevó a una mujer de Paysandú a estar internada en CTI se debiera al consumo de una hamburguesa, tal como se había sospechado inicialmente, informó la directora de Salud en Paysandú, Ángela Almeida, a Canal 5.

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La Intendencia de Paysandú informó una notificación a la Unidad de Bromatología, a través de la Dirección Departamental de Salud, de una mujer de 29 años que el 3 de julio fue derivada al CTI del Hospital de Paysandú con un diagnóstico compatible con un síndrome urémico hemolítico (SUH) grave. Trascendió que había consumido hamburguesas La Dolfina, cocinadas en una freidora de aire, adquiridas en un comercio de la capital sanducera y que ese pudo ser el motivo de su intoxicación con shigatoxina.

Análisis de materias primas, productos e instalaciones

Fuentes del ministerio indicaron este miércoles 2 de setiembre a El Observador que, en el marco de la mencionada investigación, se realizaron distintos muestreos y análisis microbiológicos, tanto oficiales como de autocontrol, que incluyeron productos terminados, materias primas y superficies de contacto.

Todos los resultados obtenidos fueron negativos para Escherichia coli O157 y para otras cepas de E. coli productoras de toxina Shiga, conocidas como STEC, se añadió.

Además, se verificaron los procedimientos de elaboración, los sistemas de control y trazabilidad y las medidas preventivas adoptadas por la empresa, sin que se detectaran incumplimientos o desvíos que permitieran establecer una relación con el caso investigado.

Por lo tanto, se informó desde el MGAP, con la evidencia disponible, no se determinó una vinculación entre el caso clínico y las hamburguesas investigadas.

A partir de los resultados de la investigación y de las verificaciones realizadas por los servicios oficiales, se determinó que el proceso productivo se encuentra bajo control y que el establecimiento puede continuar desarrollando sus actividades de acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, desde la empresa La Dolfina se remitió a El Observador un comunicado (verlo a continuación) en el que se explican los procedimientos y se afirma que "se descarta totalmente el vínculo entre las hamburguesas marca La Dolfina y el caso de síndrome urémico hemolítico".

El comunicado de La Dolfina

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