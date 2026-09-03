Más del 40% de los ingresos por exportaciones ocurrieron por embarques de carne vacuna, celulosa y lácteos

Considerando las exportaciones de bienes desde Uruguay que más ingresos de divisas permitieron en lo que va de 2026 , los rubros principales han sido, en ese orden, carne bovina, celulosa y productos lácteos , como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI , en este caso el de agosto.

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Entre los tres rubros explican el 43% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 8.939 millones –zonas francas incluidas–.

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En 2025 los ingresos por exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, un récord, y el podio fue el siguiente: carne bovina con US$ 2.680 millones, celulosa con US$ 2.307 millones y soja con US$ 1.420 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Concentrado de bebidas, US$ 555 millones, 9% y 6%.

Soja, US$ 546 millones, -46% y 6%.

Ganado en pie, US$ 335 millones, 36% y 4%.

Madera y productos de madera, US$ 331 millones, 16% y 4%.

Vehículos, US$ 325 millones, 9% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 325 millones, 6% y 4%.

Arroz, US$ 309 millones, -19% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2026, variación (%) con relación a 2025 y participación (%) en los ingresos totales.

Podio en agosto: soja por lácteos

Soja producida en Uruguay. Foto: Juan Samuelle

Con el foco exclusivamente en lo que sucedió durante agosto de 2026, la carne vacuna aparece en el primer lugar, la celulosa en el segundo y soja en el tercero, con US$ 214 millones, US$ 205 millones y US$ 86 millones, respectivamente.

En el octavoo mes del año, comparando con agosto de 2025, en carne bovina la facturación por lo exportado mermó 14%, la de celulosa bajó 9% y la de soja cayó 70%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes en agosto, carne vacuna explica el 19%, celulosa el 18% y soja el 8% (entre los tres explican el 45% del total).

Mercados top: China, Brasil y la UE

China, Brasil y la Unión Europea (UE), con US$ 1.805 millones, US$ 1.367 millones y US$ 1.288 millones acumulados en el lapso enero-agosto, respectivamente, lideraron entre los destinos generadores de divisas.

Hubo una baja interanual de 24% para China, una mejora de 3% para Brasil y una suba de 4% para la UE.

En el total obtenido China tiene una participación de 20%, Brasil una de 15% y la UE una de 14%.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 1.024 millones, una mejoría de 2% una participación de 11%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 372 millones, 6% de mejoría y una participación de 4%.

El contexto que observó Uruguay XXI

En agosto de 2026 las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.121 millones y marcaron un decrecimiento interanual de 16%.

Los productos que registraron las mayores ventas en el mes fueron la carne bovina, la celulosa y la soja.

En el acumulado del año 2026 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 8.939 millones, lo que representó una disminución de 1%.