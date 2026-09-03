Más del 40% de los ingresos por exportaciones ocurrieron por embarques de carne vacuna, celulosa y lácteos

Considerando las exportaciones de bienes desde Uruguay que más ingresos de divisas permitieron en lo que va de 2026, los rubros principales han sido, en ese orden, carne bovina, celulosa y productos lácteos, como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI, en este caso el de agosto.
Carne vacuna, celulosa y lácteos
- Concluido el octavo mes del año, por exportaciones de carne bovina se lograron US$ 1.786 millones, un 2% más que en ese lapso de 2025, con una participación del 20% en lo obtenido por todos los rubros.
- En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 1.536 millones, un 2% menos, con una participación en el conjunto de 17%.
- En el tercer lugar aparece el ítem productos lácteos, con US$ 575 millones, con una mejoría de 1% y una participación del 6%.
Entre los tres rubros explican el 43% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 8.939 millones –zonas francas incluidas–.
En 2025 los ingresos por exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, un récord, y el podio fue el siguiente: carne bovina con US$ 2.680 millones, celulosa con US$ 2.307 millones y soja con US$ 1.420 millones.
¿Qué pasa en el resto del top ten?
- Concentrado de bebidas, US$ 555 millones, 9% y 6%.
- Soja, US$ 546 millones, -46% y 6%.
- Ganado en pie, US$ 335 millones, 36% y 4%.
- Madera y productos de madera, US$ 331 millones, 16% y 4%.
- Vehículos, US$ 325 millones, 9% y 4%.
- Subproductos cárnicos, US$ 325 millones, 6% y 4%.
- Arroz, US$ 309 millones, -19% y 3%.
Nota: ingresos acumulados en 2026, variación (%) con relación a 2025 y participación (%) en los ingresos totales.
Podio en agosto: soja por lácteos
Soja producida en Uruguay.
Foto: Juan Samuelle
Con el foco exclusivamente en lo que sucedió durante agosto de 2026, la carne vacuna aparece en el primer lugar, la celulosa en el segundo y soja en el tercero, con US$ 214 millones, US$ 205 millones y US$ 86 millones, respectivamente.
En el octavoo mes del año, comparando con agosto de 2025, en carne bovina la facturación por lo exportado mermó 14%, la de celulosa bajó 9% y la de soja cayó 70%.
Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes en agosto, carne vacuna explica el 19%, celulosa el 18% y soja el 8% (entre los tres explican el 45% del total).
Mercados top: China, Brasil y la UE
China, Brasil y la Unión Europea (UE), con US$ 1.805 millones, US$ 1.367 millones y US$ 1.288 millones acumulados en el lapso enero-agosto, respectivamente, lideraron entre los destinos generadores de divisas.
Hubo una baja interanual de 24% para China, una mejora de 3% para Brasil y una suba de 4% para la UE.
En el total obtenido China tiene una participación de 20%, Brasil una de 15% y la UE una de 14%.
El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 1.024 millones, una mejoría de 2% una participación de 11%.
En quinto lugar está Argentina, con US$ 372 millones, 6% de mejoría y una participación de 4%.
El contexto que observó Uruguay XXI
En agosto de 2026 las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.121 millones y marcaron un decrecimiento interanual de 16%.
Los productos que registraron las mayores ventas en el mes fueron la carne bovina, la celulosa y la soja.
En el acumulado del año 2026 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 8.939 millones, lo que representó una disminución de 1%.