Acuerdo Mercosur-Unión Europea movilizó US$ 27 millones en Uruguay: así fueron los ingresos por preferencias arancelarias y los cupos solicitados

En los cuatro primeros meses desde que está vigente, el acuerdo Mercosur-Unión Europea permitió a Uruguay exportar a países europeos bajo preferencias arancelarias por un valor de US$ 12,2 millones y colocar otros US$ 15,3 millones dentro de los cupos para productos sensibles como la carne bovina, el arroz y miel.

Las cifras son parte de un informe de Uruguay XXI –al que accedió El Observador– que tenía en sus manos este miércoles el canciller Mario Lubetkin a la salida de la reunión con sus pares del Mercosur para afirmar que “estos acuerdos le dieron un rédito neto superior a US$ 27 millones”. El documento recaba los ingresos de productos uruguayos al mercado europeo desde el 5 de mayo de este año hasta el pasado 23 de agosto.

Las exportaciones por preferencias arancelarias totalizaron un volumen acumulado de 9,4 millones con destino a 11 países europeos. En este rubro, los cítricos representaron algo más de seis de cada 10 dólares ingresados, con los limones, naranjas, clementinas y mandarinas concentrando la mayor parte del valor.

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Los exportadores de cítricos habían marcado semanas atrás que las reducciones arancelarias a favor del Mercosur serían mínimas en esta etapa aunque bienvenidas. A modo de ejemplo, los limones –que fueron el principal producto exportado en este rubro– tenían un arancel general del 6,4% y ahora pasaron a tener un 5,6% a partir de la vigencia del acuerdo. La reducción inmediata de dicho arancel, por tanto, fue de un 12,5% y totalizará el 100% en 2033.

Las mandarinas, en tanto, que hasta ahora tenían un arancel general del 16%, irán perdiendo un 1,6% cada año hasta llegar a la totalidad en 2036.

En este plano, los Países Bajos y España fueron los principales destinos de las exportaciones uruguayas bajo preferencias arancelarias.

Los productos de interés uruguayo

En el caso de las exportaciones a Europa por contingentes arancelarios (cupos) –que es donde están los productos “de principal interés para Uruguay”, de acuerdo al documento– ya están agotados los certificados de exportaciones. De ahora en adelante, aclara Uruguay XXI, solo habrá nuevas emisiones en la medida que los importadores europeos devuelvan cupo que no hayan utilizado.

Estas exportaciones se gestionan mediante solicitud de cupo ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior y deben ser aprobadas por el Ministerio de Economía o por el Instituto Nacional de Carnes en el caso de la carne.

Desde mayo y hasta fines de agosto, estos productos uruguayos que ingresaron bajo contingentes arancelarios a la Unión Europea totalizaron más de 5 mil toneladas y un valor de US$ 15,3 millones. La exportación de carne bovina entre la fresca y la congelada explicó casi tres cuartas partes del valor, seguido por el arroz, que concentró el mayor volumen.

Carne brasileña de exportación. EDUARDO MATYSIAK / AFP

En el rubro de la carne, que es uno de los más sensibles para Uruguay, hubo 16 empresas exportadoras que en total solicitaron cupo por 5.378 toneladas. Sin embargo, solo pudieron ingresar a la Unión Europea 812 toneladas. Es decir, solo lograron colocar el 15% de lo solicitado.

Solo la carne movilizó US$ 11,4 millones –casi toda fresca o refrigerada– y, de acuerdo a Uruguay XXI, hubo un “flujo regular” de ingresos. Los principales destinos fueron los Países Bajos y Alemania, seguidos de lejos por Portugal, España, Italia, Dinamarca y Bélgica.

El acuerdo prevé una cuota total de 99 mil toneladas de carne para el Mercosur cuando se alcancen los cinco años de vigencia del acuerdo. En este primer año tiene cupo por 11 mil toneladas con un arancel de 7,5%. En el caso específico de Uruguay, uno de los cambios más notorios es en la cuota Hilton de carne premium (5.600 toneladas) que hoy el país exporta al bloque europeo y que pasa de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

Para el arroz, en tanto, hubo 24 solicitudes de cupo presentadas por tres empresas distintas para colocar un total de 4.167 toneladas, de lo que efectivamente lograr ingresar casi todo: 4.132 toneladas por un valor de US$ 2,4 millones.

De hecho, el dato de que Uruguay logró quedarse con el 63% de la cuota del arroz fue celebrada en mayo por la vicecanciller Valeria Csukasi y por el propio presidente Yamandú Orsi como “un gol” a “gritar”.

Si bien los arroceros valoraron el resultado, sus ejecutivos recordaron que el beneficio alcanzó solo al 0,35% del total de arroz que ya se exporta al viejo continente. “¿Es un acuerdo positivo? Sí, lo es. ¿Es de magnitud? No, no lo es”, dijo entonces el titular de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Guillermo O’Brien. “Podríamos hablar de que la alegría es más o menos ganar US$ 1 por hectárea sembrada”.

Con un arancel del 0% a partir de la vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la cuota total para el arroz prevista es de 6.667 toneladas para este año y alcanzará las 60 mil toneladas en 2031.

Para la miel, en tanto, hubo solicitudes de cupo por 912 toneladas y efectivamente ingresaron a la Unión Europea unas 530 toneladas que totalizaron un valor de US$ 1,4 millones.