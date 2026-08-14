Interior trabaja en operativo de seguridad por León XIV en Uruguay: Negro prevé una movilización que "quizá no tenga precedentes"

El Ministerio del Interior comenzó a preparar el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV a Uruguay , prevista para noviembre, y el ministro Carlos Negro anticipó que su llegada podría generar una movilización de personas y bienes de una magnitud inédita para el país.

Negro señaló que la cartera ya mantuvo reuniones con los mandos policiales y autoridades del Poder Ejecutivo para comenzar a planificar el dispositivo que acompañará la visita.

“Todo es especial en la llegada del Papa a nuestro país, por lo que significa la figura del Papa, por la cantidad de personas que mueve una visita de esas características por el movimiento económico que genera en el país y en los diferentes lugares por donde solamente el pasaje de esta figura pública mundial genera”, afirmó el ministro.

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El ministro explicó que la planificación comenzó con anticipación debido a la dimensión que puede alcanzar la visita y confirmó que también mantuvo conversaciones con el cardenal Daniel Sturla .

“Así que estamos trabajando desde ya, ya hemos tenido reuniones no solamente con los mandos policiales, sino también autoridades políticas, por Ejecutivo y también, por supuesto, con el cardenal Sturla, con el cual estuvimos hablando la semana pasada, ya para empezar a tomar todas las medidas necesarias para una movilización de personas y bienes que quizá no tenga precedentes”, señaló Negro.

De esta manera, Interior comenzó a delinear las medidas para afrontar tanto las exigencias de seguridad relacionadas directamente con el pontífice como el importante movimiento de público que se espera durante su estadía.

Cuándo viene el papa León XIV a Uruguay y qué lugares visitará

El Vaticano confirmó el pasado 5 de agosto que León XIV realizará en noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur desde el comienzo de su pontificado. La gira incluirá Uruguay, Argentina y Perú y se extenderá del 6 al 17 de noviembre.

Uruguay será la primera escala. El pontífice permanecerá en el país del viernes 6 al domingo 8 de noviembre y tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

La agenda definitiva todavía está en elaboración y, según adelantó Sturla, los detalles terminarán de definirse en setiembre.

Casavalle, una actividad multitudinaria en el Centenario y reunión con Orsi

Uno de los puntos previstos en la agenda de León XIV en Montevideo será una visita a Casavalle, donde se busca que el pontífice tenga contacto con la realidad social del país y con las iniciativas que trabajan en esa zona.

“Tenemos claro que queremos que tenga un encuentro con la realidad de la pobreza y lo que se hace para afrontarla. Que el Papa lo conozca y lo visite”, afirmó Sturla al adelantar los planes para esa recorrida.

La agenda incluye además una reunión con el presidente Yamandú Orsi el viernes 6 de noviembre, día de la llegada del pontífice.

Para la noche del sábado 7, en tanto, está prevista una actividad multitudinaria en el Estadio Centenario, aunque sus características todavía están siendo definidas.

León XIV celebrará una misa en Paysandú

Antes de la actividad prevista en el Centenario, el Papa viajará a Paysandú, donde celebrará una misa durante la mañana del sábado 7.

La presencia del pontífice en el departamento será así otra de las actividades que Interior deberá contemplar dentro de un operativo que involucrará distintos puntos del país durante tres jornadas.

El momento central de la visita será en Florida

El domingo 8 de noviembre León XIV viajará a Florida para participar de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

Según Sturla, ese será el principal acontecimiento pastoral de la visita.

“El centro de la visita es que el 8 de noviembre es la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres. Cae domingo y el Papa va a ir a Florida. Ese será el gran acontecimiento pastoral”, sostuvo el cardenal.

Después del mediodía del domingo, León XIV partirá hacia Argentina, segunda escala de su gira sudamericana, que finalizará posteriormente en Perú.