Orsi dijo que el acuerdo con Cabildo Abierto para aprobar la Rendición de Cuentas "es auspicioso"

El presidente de la República Yamandú Orsi calificó de "auspicioso" el acuerdo del oficialismo con Cabildo Abierto para que este partido vote la Rendición de Cuentas que está a estudio en el Parlamento.

Con el apoyo del partido de Guido Manini Ríos, el gobierno se asegura tener los 50 votos en la Cámara de Diputados que necesita para sacar adelante el proyecto , dado que los otros partidos de la oposición —Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana— transmitieron que no lo votarán. La coalición de izquierda cuenta con mayoría propia en el Senado .

"Es auspicioso porque nos permite tener la votación en general" , dijo Orsi en rueda de prensa en Rocha consignada por Teledía de Canal 4. "No es común en la historia del Uruguay, en la vida democrática, que no se vote una rendición, salvo en situación excepcionales", agregó el presidente.

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" Siempre hemos sido optimistas , incluso que no solo sean los votos de Cabildo Abierto, sino que algún otro legislador de la oposición vote en general. Después se votará o no en cada uno de los artículos ", afirmó Orsi.

El líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, dio una conferencia de prensa el jueves junto a sus dos diputados en el que anunciaron que acompañarán la votación. En esa oportunidad, Manini relató punto por punto los cambios que aceptó el gobierno.

En primer lugar, señaló que el pago de la "asignación única para la infancia y adolescencia" se hará únicamente por tarjeta –el gobierno pretendía que fuera mediante una transferencia– y que se aumentará de 20% a 40% la penalización de cobro cuando los niños dejen de ir a clases. Esto significa que estas familias no recibirán el 80% del total –como preveía el oficialismo– sino el 60%. A su vez, se "tomarán recaudos para la verificación de la correcta alimentación, atención médica y odontológica, y asistencia a la escuela".

Respecto a la propuesta de reducir la cantidad de funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo se comprometió a "profundizar" en las medidas de "reducción de los gastos del Estado que son prescindibles" y "estudiar" en el futuro un camino para reducir el número de vínculos.

En tercer lugar, se destinarán $20 millones anuales al Instituto Nacional de Rehabilitación para fomentar el trabajo de los reclusos.

A su vez, el gobierno aceptó realizar una campaña de bien público sobre los efectos del consumo de cannabis y destinará el dinero que está "en recupero" de la ANV a cooperativas de vivienda.

En sexto lugar, el Ejecutivo aceptó retirar los artículos que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas y se comprometió –en el proyecto del año que viene– a realizar un "aumento salarial" en personal subalterno.

Por fuera de la Rendición de Cuentas, el gobierno acordó con Cabildo Abierto que la ley sobre el endeudamiento de las familias se tratará en los próximos seis meses e incorporará a los entes públicos.

Este viernes, Orsi fue consultado si el gobierno podrá cumplir estas demandas. "Por supuesto, no vamos a comprometer nuestra palabra si tenemos dudas que lo podamos hacer. Por ejemplo, analizar el endeudamiento familiar y el quitar de la Rendición de Cuentas algunas cosas que no eran compartidas. Lo vamos a hacer", sentenció el presidente.

La Cámara de Diputados prevé comenzar el lunes 17 la votación. El texto ya fue aprobado en comisión –solo con votos del Frente Amplio– pero ahora se le harán los cambios acordados con los cabildantes.

"Es importante como imagen país que la estabilidad institucional también se refleje en la Rendición", agregó.