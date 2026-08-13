Entre acusaciones de "circo mediático" y referencias a la "Odisea": así fueron algunas reacciones del sistema político a la decisión de Cabildo Abierto de votar la Rendición de Cuentas

Este jueves se conoció la decisión del partido Cabildo Abierto de apoyar la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas . La noticia toma relevancia, en especial, tras días de negociaciones entre el partido y el Poder Ejecutivo. Gracias a este respaldo del partido cabildante, la bancada frenteamplista conseguirá los dos votos que le faltan para alcanzar los 50 que precisa para la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. Esto ocurre luego de que los demás sectores opositores (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana) adelantaran su negativa a acompañarla.

Desde la difusión de la información, diferentes actores del sistema político se expresaron al respecto. Entre ellos, hubo especial desdén de parte de fuerzas opositoras por entender que "legisladores del Frente Amplio y actores del gobierno hicieron un drama con que no iban a tener Rendición de Cuentas". Estas palabras pertenecen al diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani, quien también realizó un guiño a la Odisea de Homero al mencionar que Cabildo Abierto era "el caballo de Troya del Parlamento Nacional".

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala escribió, también en X, que "el acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto era previsible y no nos sorprende" y anunció que "la coalición republicana (...) actuará de acuerdo a lo anunciado, coherente con su posición".

Qué actores y actrices se perdió la Comedia Nacional. Durante un mes, legisladores del Frente Amplio y actores del gobierno hicieron un drama con que no iban a tener Rendición de Cuentas. Les faltó llorar. Mientras tanto, todos sabíamos que los votos de Cabildo Abierto estaban… https://t.co/Dkp4IFtVyz

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En entrevista con el periodista Leo Sarro, el diputado colorado Adrián Juri afirmó que esta decisión demuestra que "se le cae el relato al gobierno" y también que "hubo circo mediático" que fue un "exceso total". "Otra vez Cabildo Abierto, y el general Manini, vuelven a votar con el Frente Amplio", explicó Juri. En línea con esta idea, el senador de su misma bancada Pedro Bordaberry también se expresó al respecto con un mensaje de tono irónico: "Una sorpresa; no me lo esperaba".

El acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto era previsible y no nos sorprende. Había una negociación en marcha e intuíamos que ese sería el final. Por lo visto, el entendimiento trasciende la rendición de cuentas. Es una agenda con varios temas, y con el tiempo se sabrá…

”Se le cae el relato al gobierno, hubo circo mediático que no iba a haber plata para la primera infancia” dijo el diputado colorado Adrián Juri, sobre que al final que ha habido abierto le vota al FA la rendición de de cuentas. pic.twitter.com/q4zr5YYQOo — leo sarro press (@leosarro) August 13, 2026

Una sorpresa ; no me lo esperaba — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) August 13, 2026

En respuesta a los comentarios del diputado Juri, el diputado frenteamplista Carlos Varela aseguró que "no hay ningún circo mediático" y que "hay que ser serios".

"Nosotros tenemos la confianza que, una vez que el gobierno (...) establece determinadas medidas en la Rendición de Cuentas, es para cumplirlas; todos sabemos que no son las que quisiéramos, están restringidas por la realidad económica", afirmó Varela.

“Acá no hay ningún circo mediático !!! en política hay que ser serios !!!! Creo es una buena noticia, no sólo para el gobierno, sino para el país!!” dijo el diputado Carlos Varela del FA, sobre los votos que otorga cabildo abierto y que faltaban para aprobar la rendición de… pic.twitter.com/EFADyYF42B — leo sarro press (@leosarro) August 13, 2026

Por su parte, el diputado por el Frente Amplio Eduardo Brenta celebró, vía X, la decisión de Cabildo Abierto y aseguró que "quienes anunciaron que se negarían a votar la Rendición de Cuentas tendrán que explicarle a la gente por qué se opusieron a medidas que destinan más recursos a la infancia, la seguridad, la vivienda y la atención de quienes más lo necesitan".