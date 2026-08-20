Facundo Torres volvió a anotar un gol después de cuatro meses para ayudar a que el Austin FC supere al Seattle Sounders por la MLS: mirá el tanto del uruguayo

El uruguayo Facundo Torres volvió a convertir un gol después de cuatro meses, en la victoria 2-1 de su equipo, el Austin FC , contra el Seattle Sounders por la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos.

El tanto del extremo llegó a los 66 minutos del encuentro , que en ese momento iba 0-0 . En una buena jugada colectiva por la banda izquierda, Zan Kolmanic mandó un centro raso al medio del área, donde Torres apareció solo y definió de primera con un zurdazo que se metió en el ángulo inferior derecho del arco.

Torres no anotaba un gol desde el pasado 18 de abril, cuando convirtió por primera vez con la camiseta del Austin en el empate 3-3 ante Toronto FC , también por la MLS.

El exjugador de Peñarol, que integró en 22 oportunidades la selección uruguaya , lleva 23 partidos con el Austin desde su llegada al club el pasado verano, en los que aportó dos goles y seis asistencias.

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A los 87 el brasileño Guilherme Biró amplió la cuenta para el Austin con una tijera que venció la resistencia de Andrew Thomas. Seattle descontó tres minutos después gracias a un tanto de cabeza de Stuart Hawkins, que al final solo maquilló la derrota.

A pesar de su victoria, Austin continúa en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 20 puntos, tan solo por encima del Sporting Kansas City, que tiene 15 unidades. Seattle, en tanto, ocupa el puesto 12 de esa conferencia con 24 puntos, a tres puntos de la zona de repechaje para los playoffs de la liga.