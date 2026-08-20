Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, confesó que tiene una costumbre uruguaya hace 26 años gracias a Paolo Montero

Enzo Maresca en su debut como entrenador del Manchester City, en la derrota 3-0 contra Arsenal por la Community Shield

Enzo Maresca, nuevo entrenador del Manchester City que reemplazó en el cargo al histórico Pep Guardiola, confesó que hace 26 años tiene una costumbre uruguaya que le inculcó durante su etapa de jugador su excompañero Paolo Montero: tomar mate.

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En una entrevista con Sportscenter (ESPN), el DT italiano confesó que toma mate todos los días desde que Montero le pasó la costumbre, cuando ambos eran futbolistas de la Juventus de Italia.

"En el año 2000, cuando jugaba en la Juventus, tenía algunos compañeros sudamericanos. Paolo Montero, uruguayo, luego estaba Mauro Camoranesi –argentino que jugó en Wanderers y luego fue campeón del mundo con Italia–, que también tomaba y empecé ahí. Ya son 26 años", expresó el técnico en un perfecto español, que adquirió durante su etapa de futbolista en el Sevilla y el Málaga de España.

Paolo Montero durante su etapa en la Juventus "Mi mujer toma mate y mis cuatro niños también toman mate", indicó luego el italiano, que admitió que no es "capaz" de "prepararlo", pero cuenta en su cuerpo técnico con el exarquero argentino Willy Caballero que lo ayuda a armar o prepara el suyo. También compartió vestuario durante "muchos años" con Martín Demichelis, otro que lo ayudó en esa tarea.