El impactante documental sobre la despedida de Pep Guardiola en Manchester City: sus gritos desenfrenados en el vestuario y el cruce con Haaland; mirá el video

El documental A Beautiful Obsession (Una hermosa obsesión) saca a la luz la intimidad más compleja de Josep "Pep" Guardiola durante sus últimos años al frente del Manchester City. A través de escenas inéditas, la serie retrata el cruce entre su crisis personal y la altísima exigencia competitiva en el vestuario.

El impacto de su separación de Cristina Serra marcó un punto de quiebre en la convivencia con el plantel.

En una confesión ante sus dirigidos en el vestuario visitante del Allianz Stadium de la Juventus, el DT catalán expuso de forma cruda su situación familiar: “Chicos, quiero confesarles algo. Estoy jodidamente divorciado de la mujer más hermosa del planeta, mi esposa, mi ex esposa. La amo muchísimo, pero perdimos la pasión. ¿Yo la amo? Sí, absolutamente. ¿Ella me ama? Sí, pero perdimos la pasión” .

Diego Aguirre asegura un regreso para la "primera final de las dos que se vienen del Torneo Clausura" ante Deportivo Maldonado; Germán Barbas cerca de pasar a préstamo

El nuevo club del que está cerca de firmar Darwin Núñez: ascendió a Primera, cumple 50 años, no tiene estrellas y cuenta detrás con el apoyo económico más importante

Tras esa revelación, trasladó el mensaje a la exigencia deportiva: “En sus vidas, hagan lo que hagan, háganlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión”.

Lo que se conoce del documental de Pep Guardiola

La tensión también derivó en discursos desgarradores tras los tropiezos. Luego de caer 2-0 ante Bayer Leverkusen, Pep Guardiola recriminó las rotaciones y el rendimiento de los futbolistas: “Quizás debería disculparme por hacer 10 cambios”, expresó para luego manifestar frustración por su dedicación personal: “Me siento jodidamente estúpido. Llego aquí a las 8 de la mañana y me quedo horas y horas tratando de encontrar algo que llegue hasta su corazón. Cuando les digo 'hola', me dicen 'hola'. Cuando les digo 'hola' y los abrazo, me abrazan. Porque trabajo para ustedes, vivo mi vida, mi divorcio, mi familia está lejos y todo, por todos ustedes. ¿Y qué me devuelven? La maldita actuación que hicieron todos ustedes. Es una vergüenza, muchachos. ¡Carajo!”.

En los momentos más oscuros, asumió responsabilidades ante el grupo e incluso puso su cargo a disposición: “Esta es mi derrota; si soy un problema, tienen que decírmelo. No me quedaré aquí por dinero ni solo por quedarme, no quiero sentir que tengo que huir de ustedes”.

Las discusiones no quedaron al margen. El documental registra reclamos intensos, como los dirigidos a Erling Haaland en la final de la FA Cup: “¿Estás cansado?”, le recriminó al delantero.

Ante su negativa, cuestionó: “¿Por qué no luchas por el balón como lo has hecho con William Saliba y todos los jugadores, en la maldita final?”, rematando con afecto y firmeza: “Te quiero igual, Erling, como un padre, te quiero igual. Pero no se trata de eso. Nada más. Demuéstrame que quieres ganar”.

Finalmente, el documental aborda su despedida. Ante los jugadores, evitó profundizar sobre las causas: “No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”.

Más tarde, en una entrevista realizada en Barcelona, reflexionó sobre la felicidad y su salida: “Ganar te da la oportunidad de extender tu contrato, de conseguir un trabajo, pero no es la clave de tu felicidad”, concluyendo sobre su futuro cercano: “Será difícil volver. Necesito renovar muchas cosas. Han pasado muchas cosas en mi vida personal, y profesionalmente necesito encontrarme con cosas diferentes, sobre todo sentarme y ver pasar el tiempo”.

Aquí se puede ver un video del tráiler del citado documental de Pep Guardiola: