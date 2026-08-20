Estacionamiento en Montevideo: las calles y horarios donde está prohibido estacionar

La Intendencia de Montevideo (IM) recordó cuáles son los criterios en el estacionamiento y el uso de la vía pública en la capital, entre ellos las prohibiciones para estacionar por franjas horarias en calles y avenidas de alta circulación .

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Las medidas forman parte de una serie de acciones de ordenamiento de la movilidad que, según la comuna, apuntan a lograr un tránsito "más previsible y equilibrado".

Para determinar los puntos donde se aplican las restricciones de estacionamiento, la IM tomó como referencia la información de su mapa de congestión , con el objetivo de actuar sobre calles que presentan una alta densidad vehicular durante las horas pico.

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Las prohibiciones se dividen en dos franjas: entre las 07:00 y las 14:00 y entre las 14:00 y las 20:00 , dependiendo de cada calle y del sentido en el que se concentra el tránsito.

La cartelería instalada en cada lugar indica las prohibiciones y los horarios correspondientes.

¿En qué calles de Montevideo está prohibido estacionar de 07:00 a 14:00?

La primera franja horaria comprende cuatro tramos de calles y avenidas:

Avenida Joaquín Suárez , entre avenida Juan C. Blanco y Evaristo Ciganda: acera oeste.

Bulevar Batlle y Ordóñez , entre Margarita Uriarte de Herrera y avenida General Flores: acera suroeste.

Monte Caseros , entre avenida Dámaso Antonio Larrañaga y Estero Bellaco: acera norte.

Bulevar España, entre Juan Benito Blanco y Acevedo Díaz: acera noroeste, salvo aquellos tramos donde ya existan prohibiciones más amplias.

En estos puntos está prohibido estacionar entre las 07:00 y las 14:00 en las aceras indicadas.

¿Dónde está prohibido estacionar de 14:00 a 20:00?

La mayor cantidad de restricciones se concentra durante la tarde. Entre las 14:00 y las 20:00 está prohibido estacionar en los siguientes puntos:

Rambla Armenia , entre avenida República Federal de Alemania y Tomás Basáñez: acera sur.

Bulevar Artigas , entre avenida Ponce y Francisco Canaro: acera este.

Monte Caseros , entre Estero Bellaco y avenida Dámaso Antonio Larrañaga: acera sur.

Avenida General Flores , entre avenida Luis Alberto de Herrera y coronel Juan J. Quesada: acera este.

Bulevar José Batlle y Ordóñez , entre avenida José Pedro Varela y avenida General Flores: acera noreste.

Avenida Joaquín Suárez , entre Evaristo Ciganda y avenida Millán: acera este.

Avenida Luis Ponce , entre Charrúa e Isabelino Bosch: acera este.

Bulevar España , entre Acevedo Díaz y la rambla: acera sur.

Daniel Muñoz , entre Juan Paullier y Cufré: acera norte.

Miguelete , entre Acevedo Díaz y bulevar Artigas: acera norte.

Hocquart , entre Acevedo Díaz y bulevar Artigas: acera sur.

Larravide , entre avenida 8 de Octubre y Joanicó: acera este.

Avenida Brasil, entre Juan Benito Blanco y la rambla: acera oeste.

Cambios en los horarios de carga y descarga en cinco zonas de Montevideo

Otra de las medidas de la Intendencia consiste en una racionalización de los horarios de las zonas destinadas a carga y descarga.

La comuna estableció que estos horarios se ajusten paulatinamente para adecuarlos a la dinámica comercial y residencial de cada zona.

La medida se aplica inicialmente en cinco zonas que presentan alta actividad comercial y una elevada demanda de estacionamiento: Centro, Cordón, Paso Molino, Pocitos y Unión.

Nuevo protocolo para pedir permisos de uso de la vía pública

La IM también definió un protocolo para el otorgamiento de permisos de uso de la vía pública, con reglas sobre las condiciones que deberán cumplir quienes soliciten una reserva o utilización especial del espacio.

Para conceder estos permisos se tomarán en cuenta factores como el tamaño del espacio reservado, la importancia de la vía que se pretende interrumpir, el horario y la acumulación de solicitudes de características similares.

El protocolo también establece reglas para los solicitantes vinculadas a aspectos como los plazos y los costos.

Vehículos incautados por picadas podrían quedar retenidos durante 90 días

Dentro del paquete de medidas, la Intendencia definió además remitir a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto para endurecer las condiciones de retiro de los vehículos que sean incautados durante operativos contra las denominadas "picadas".

A diferencia de las medidas de estacionamiento, este punto requiere la aprobación de la Junta Departamental.

El proyecto establece que, una vez detenido en uno de estos procedimientos, el vehículo permanezca retenido por la Intendencia durante 90 días.

Cumplido ese período, para poder retirarlo del depósito los interesados deberán estar al día con el pago de las multas y haber cancelado los demás adeudos.

Por qué la Intendencia de Montevideo estableció los cambios

Según explicó la IM, las medidas buscan mejorar la convivencia entre peatones, transporte público y vehículos particulares, además de favorecer la fluidez y la seguridad en las zonas de mayor circulación de Montevideo.

La regulación del estacionamiento según los horarios de mayor demanda, la adecuación de las zonas de carga y descarga y las nuevas reglas para utilizar la vía pública forman parte de esa estrategia.

En el caso de las restricciones para estacionar, los conductores deberán prestar especial atención a la cartelería de cada tramo, donde figuran los horarios y las aceras alcanzadas por las prohibiciones.