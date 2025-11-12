IM comenzó a multar por estacionar en cinco puntos de la ciudad: estas son las calles y la franja horaria

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a multar a los conductores que estacionan en cinco calles de la ciudad en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas.

En total serán 17 las calles que tendrán nueva prohibición de estacionamiento. En las últimas horas se colocó la cartelería en cinco de ellas y se comenzó a multar, según pudo saber El Observador en base a fuentes de la comuna capitalina.

A medida que se instalen los carteles en las demás aceras, también se pasará a sancionar. En los otros casos, las prohibiciones serán de acuerdo a dos franjas horarias: de 7:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 20:00 horas.

Estos son los otros 12 puntos de la ciudad donde se multará por estacionar:

De 7:00 a 14:00

Av. Joaquín Suárez entre Av. Juan C. Blanco y Evaristo Ciganda (acera oeste)

Bv. Batlle y Ordóñez entre Margarita Uriarte de Herrera y Av. Gral. Flores (acera suroeste)

Monte Caseros entre Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Estero Bellaco (acera norte)

Bv. España entre Juan Benito Blanco y Acevedo Díaz (acera noroeste, salvo tramos con prohibiciones más amplias vigentes)

De 14:00 a 20:00

Bv. Artigas entre Av. Ponce y Francisco Canaro (acera este)

Monte Caseros entre Estero Bellaco y Av. Dámaso Antonio Larrañaga (acera sur)

Av. Joaquín Suárez entre Evaristo Ciganda y Av. Millán (acera este)

Av. Luis Ponce entre Charrúa e Isabelino Bosch (acera este)

Bv. España entre Acevedo Díaz y Rambla (acera sur)

Daniel Muñoz entre Juan Paullier y Cufré (acera norte)

Larravide entre Av. 8 de Octubre y Joanicó (acera este)

Av. Brasil entre Juan Benito Blanco y la Rambla (acera oeste)

La comuna explicó que estas acciones de "ordenamiento" apuntan "a un tránsito más previsible y equilibrado".

"La regulación de estacionamiento según las horas de mayor demanda, las reglas claras para el uso de la vía pública y las nuevas exigencias a vehículos retenidos favorecen la convivencia entre peatones, transporte público y vehículos particulares, mejorando la fluidez y la seguridad en las zonas de mayor circulación de la ciudad", indicó la comuna.

Por otra parte, desde octubre está prohibido estacionar o detenerse en otros siete puntos de la ciudad. En estos casos se instalaron cámaras de fiscalización.