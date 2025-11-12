Dólar
/ Nacional / TRÁNSITO

IM comenzó a multar por estacionar en cinco puntos de la ciudad: estas son las calles y la franja horaria

En total serán 17 las calles que tendrán prohibición de estacionamiento. En las últimas horas se colocó la cartelería en cinco de ellas y se comenzó a multar

12 de noviembre 2025 - 11:58hs
La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a multar a los conductores que estacionan en cinco calles de la ciudad en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas.

En total serán 17 las calles que tendrán nueva prohibición de estacionamiento. En las últimas horas se colocó la cartelería en cinco de ellas y se comenzó a multar, según pudo saber El Observador en base a fuentes de la comuna capitalina.

Los cinco puntos son:

  • Miguelete entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera norte)
  • Hocquart entre Acevedo Díaz y Bv. Artigas (acera sur)
  • Av. Gral. Flores entre Luis A. de Herrera y Quesada (acera este)
  • Rambla Armenia entre Luis A. de Herrera y Tomás Basáñez (acera sur)
  • Bv. Batlle y Ordóñez entre Margarita Uriarte de Herrera y Av. Gral. Flores (acera suroeste)

A medida que se instalen los carteles en las demás aceras, también se pasará a sancionar. En los otros casos, las prohibiciones serán de acuerdo a dos franjas horarias: de 7:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 20:00 horas.

Estos son los otros 12 puntos de la ciudad donde se multará por estacionar:

De 7:00 a 14:00

  • Av. Joaquín Suárez entre Av. Juan C. Blanco y Evaristo Ciganda (acera oeste)
  • Bv. Batlle y Ordóñez entre Margarita Uriarte de Herrera y Av. Gral. Flores (acera suroeste)
  • Monte Caseros entre Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Estero Bellaco (acera norte)
  • Bv. España entre Juan Benito Blanco y Acevedo Díaz (acera noroeste, salvo tramos con prohibiciones más amplias vigentes)

De 14:00 a 20:00

  • Bv. Artigas entre Av. Ponce y Francisco Canaro (acera este)
  • Monte Caseros entre Estero Bellaco y Av. Dámaso Antonio Larrañaga (acera sur)
  • Av. Joaquín Suárez entre Evaristo Ciganda y Av. Millán (acera este)
  • Av. Luis Ponce entre Charrúa e Isabelino Bosch (acera este)
  • Bv. España entre Acevedo Díaz y Rambla (acera sur)
  • Daniel Muñoz entre Juan Paullier y Cufré (acera norte)
  • Larravide entre Av. 8 de Octubre y Joanicó (acera este)
  • Av. Brasil entre Juan Benito Blanco y la Rambla (acera oeste)
La comuna explicó que estas acciones de "ordenamiento" apuntan "a un tránsito más previsible y equilibrado".

"La regulación de estacionamiento según las horas de mayor demanda, las reglas claras para el uso de la vía pública y las nuevas exigencias a vehículos retenidos favorecen la convivencia entre peatones, transporte público y vehículos particulares, mejorando la fluidez y la seguridad en las zonas de mayor circulación de la ciudad", indicó la comuna.

Por otra parte, desde octubre está prohibido estacionar o detenerse en otros siete puntos de la ciudad. En estos casos se instalaron cámaras de fiscalización.

  • Bv. España, entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).
  • Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).
  • Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).
  • Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).
  • Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).
  • Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).
  • Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

