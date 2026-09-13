Incendio en residencial de ancianos en Chile dejó 16 muertos

Un incendio ocurrido en la noche del viernes en un residencial para adultos mayores de Pitrufquén , en la región de La Araucanía, Chile , dejó 16 personas fallecidas . El establecimiento, ubicado unos 640 kilómetros al sur de Santiago de Chile, albergaba a 26 residentes . Al momento del siniestro había una sola cuidadora en el lugar.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió esclarecer lo sucedido y revisar las condiciones de este tipo de establecimientos. En su cuenta de X sostuvo que es necesario "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir". Además, reclamó "medidas urgentes" para "revisar las condiciones" de los residenciales del país.

Según relatan las autoridades, el fuego comenzó durante la noche y se extendió hasta las primeras horas del sábado. Bomberos, policías y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y, posteriormente, retirar los restos de la estructura, mientras la zona permanecía acordonada.

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Diez residentes lograron sobrevivir y fueron trasladados a un hospital de la zona. Según informó la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, todos se encontraban en "buenas condiciones" de salud. La jefa comunal expresó además su pesar por lo ocurrido y señaló que el municipio trabajaba para acompañar a los familiares de las víctimas: "Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias", afirmó.

El municipio decretó tres días de duelo por la tragedia; en un comunicado, escribieron: "Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro".

Antecedentes de irregularidades

El funcionamiento del establecimiento ya había sido observado por las autoridades sanitarias. El funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi), José Bravo, señaló que el hogar acumulaba antecedentes de incumplimientos desde 2019: "Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado, y era reincidente", sostuvo.

Romero afirmó que el municipio también había advertido sobre la situación: "En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa (...) tenía sumario sanitario", declaró a medios locales.

Foto: MATIAS GALLEGOS / AFP

Una vecina del hogar, Nancy Guevara, cuestionó además las condiciones de la construcción. Durante el incendio, contó que tuvo que arrojar agua sobre su propia vivienda ante el riesgo de que las llamas se propagaran: "Yo le dije muchas veces que no construyera ahí porque corría peligro nuestra casa, quedó un espacio muy pequeñito donde dividía las dos casas", relató a AFP.

La Fiscalía inició durante la madrugada del sábado una investigación para establecer cómo se originó el incendio y determinar si hubo participación de terceros. El fiscal a cargo, Jorge Granada, indicó que las diligencias buscan "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas". Los propietarios del residencial privado fueron citados a declarar.

Nota armada con información de AFP