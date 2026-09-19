Mirtha Legrand internada: qué se sabe de su salud y el dato de "última hora"

Mirtha Legrand volvió a ser internada el viernes en el Sanatorio Mater Dei , cinco días después de haber recibido el alta médica, debido a un cuadro respiratorio definido como "neumopatía".

La actriz y conductora de 99 años, permanece bajo atención médica y, de acuerdo con el reporte oficial, continuará internada durante el fin de semana para realizar los estudios, recibir el tratamiento y completar los controles correspondientes.

"Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes", señaló el comunicado firmado por el director de la institución porteña, Dr. Enrique Echagüe .

Qué es la "neumopatía", el cuadro médico por el que volvieron a internar a Mirtha Legrand

El periodista de TN Guillermo Lobo informó que Mirtha Legrand tiene neumonía y que presentó una leve mejoría durante la última hora. "Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle más calma y privacidad", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Mirtha Legrand: 21.31hs

Leve mejora en la última hora. Cuadro: Neumonía. Está aislada en una sala para darle mas calma y privacidad. — Guillermo Lobo (@GuilleLobo) September 19, 2026

Según agregó Lobo, la conductora permanece en terapia y su evolución es controlada de manera permanente. También señaló que, horas antes, Legrand había pasado una mala noche, escenario que aceleró su reingreso a la institución porteña.

La nueva hospitalización se produjo cinco días después de que recibiera el alta médica, el domingo 13 de septiembre. En aquella oportunidad, el Sanatorio Mater Dei había informado que la diva argentina continuaría su recuperación en su domicilio luego de atravesar un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

Sin embargo, Legrand se mantuvo con tos hasta que el viernes volvió a presentar malestar más agudo. El próximo parte médico oficial está previsto para el lunes, siempre que no se produzcan cambios en su evolución.