Florencia, hija de Lucas Sugo, rompió el silencio y dio más detalles de la lucha contra la enfermedad que padece: "Sólo queda seguir adelante"

Florencia Sugo , la hija mayor del cantante Lucas Sugo , volvió a dar más detalles del tratamiento que cursa para contrarrestar el tipo de cáncer que padece.

A través de redes sociales, la joven de 22 años confirmó su arribo a Estados Unidos donde se sumará a un ensayo clínico de una nueva medicación contra la mutación genética KRAS G12D que le generó la enfermedad diagnosticada a prinicipio de 2025.

"Todavía no existen medicamentos en el mercado para este tipo de mutación, por eso nuestra prioridad era entrar en este ensayo", explicó Sugo en relación al compuesto experimental.

En otro tramo, la joven indicó que fue su médico del Hospital Sirio - Libanés de San Pablo , donde transitaba el tratamiento desde febrero, quien le sugirió el ingreso a las pruebas.

¿Qué tipo de cáncer padece Florencia Sugo, la hija de Lucas Sugo?

Florencia Sugo confirmó en Instagram que el diagnóstico respondía a un carcinoma de sitio primario desconocido. "Es decir, a pesar de varios estudios nunca se pudo saber dónde fue el origen, pero los médicos se inclinan a pulmón porque la mayor masa tumoral se encuentra en ese sitio", sumó.

Según repasó, reiterativos dolores a nivel de espalda y la aparición de algunos bultos en esa zona fueron los que le hicieron consultar. "El dolor que sentía me hizo consultar a tiempo. Sentía dolor y tenía bultitos que después nos enteramos que eran metástasis pero igualmente lo agarramos a tiempo y ya no existen", agregó.

image

Luego de las primeras pruebas con la medicación, la joven declaró que siente bien, con muy pocos síntomas secundarios adversos. "Tolerando bien la medicación, gracias Dios, solo queda seguir adelante. La atención es increíble, no te dejan sola en ningún momento, tengo hasta enfermera especializada en mi caso que me acompaña desde que llegué a la ciudad. Todos muy atentos".

¿Qué se sabe de la mutación genética KRAS G12D?

Las mutaciones del gen KRAS se encuentran entre las más frecuentes en el cáncer. Según el portal especializado en medicina Frontiersin.org, tras décadas consideradas intratables, los inhibidores específicos de KRAS G12C demostraron la viabilidad del desarrollo de inhibidores de moléculas pequeñas contra esta diana. Sin embargo, aún no existe ningún agente que pueda actuar sobre ellos.