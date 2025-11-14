Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / UN CUMBIA NENA PARA TODOS

La Bajada 2025: Gonzalo Cammarota explicó por qué van a cobrar entrada y dijo que "no había otra alternativa"

El conductor de Justicia Infinita se refirió a la decisión de cobrar $300 por la entrada a La Bajada: "Este año nuestra economía colapsó", sostuvo

14 de noviembre 2025 - 19:11hs
Gonzalo Cammarota
Gonzalo Cammarota Foto: Leonardo Carreño.

La Bajada, la fiesta que comenzó como el cierre de año del programa radial Justicia Infinita y creció hasta convertirse en uno de los eventos más multitudinarios y populares de Montevideo, anunció que este año cobrará entrada por primera vez. La decisión, que fue comunicada por el conductor del programa, Gonzalo Cammarota, disparó comentarios y críticas en redes sociales.

Este viernes, Cammarota explicó en un móvil de Algo Contigo (Canal 4) que el cobro de la entrada, que pasa a tener un costo de $300, se debe al crecimiento exponencial que ha tenido la fiesta en los últimos años.

Lo que en principio reunía espontáneamente a un puñado de personas con camisas estampadas afuera de Océano FM pasó a ser un evento que congrega a decenas de miles de concurrentes en la Rambla de Punta Carretas.

Más noticias
DJ Sanata en La bajada 2024
FIESTA

La Bajada empezará a cobrar entrada y Gonzalo Cammarota reveló cuánto costará ir este año

La despedida de Ana Matyszczyk de Desayunos Informales
TELEVISIÓN

Ana Matyszczyk se despidió de Canal 12 y se emocionó en su último programa: "Te voy a extrañar mucho, Desayunos"

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de La Bajada (@eslabajada)

"Venían 20.000 personas y nosotros pagamos vallado, baños, sonido, seguridad. Después iban 30.000 y lo seguíamos haciendo. Eso fue bastante equilibrado entre nuestras cuentas de ingresos publicitarios y los costos, pero este año nuestra economía colapsó", dijo Cammarota.

El conductor expresó que los costos de la fiesta superan "ampliamente" lo que pueden recaudar en términos de publicidad, que era la principal fuente de financiamiento del evento. Y es que los ingresos por publicidad, señaló, no son proporcionales a la cantidad de asistentes: "No es que la marca puso 10 pesos cuando fueron 10.000 personas. Al año siguiente que van 20.000 no va a poner 20. No funciona así".

"Cuando empezamos a ver la cuenta gigante que teníamos (que pagar), nos dimos cuenta que no había otra alternativa. En absoluto me gustaba dar este paso. Se imaginan que no quería estar expuesto a que me digan una cantidad de cosas. Por suerte hay mucho cariño de gente que lo entiende pero no había otra opción", dijo.

La bajada 2024
La Bajada 2024

La Bajada 2024

La celebración, que "decreta" un final informal a las responsabilidades hasta marzo del año siguiente, se caracterizó desde su inicio por ser un evento que se comunica el mismo día de su celebración. Una transmisión en vivo de una fiesta callejera con espectáculos musicales de artistas como Luana, Buitres o Los Fatales, y el cierre de DJ Sanata, el popular personaje de Cammarota con clásicos bailables.

En este sentido, Cammarota señaló que seguirá teniendo el mismo espíritu: "Hay mucha gente que ahora se entera del fenómeno de La Bajada. Hay muchas cosas que tienen una historia y esa historia condiciona algunas de las cosas que hacemos".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Canal 4 (@canal4_uy)

Temas:

La Bajada Gonzalo Cammarota Justicia Infinita

Seguí leyendo

Las más leídas

Peaje de Pando. (Archivo)
TRÁNSITO

Gobierno analiza cambios en el sistema de peajes para hacerlo "más equitativo"

Uno de los aviones que entraría en el canje. Estaba volando en octubre de 2022 cuando lo chocaron en tierra contra una casa
FUERZA AÉREA

Ministerio de Defensa procura obtener tres helicópteros en permuta por aviones desafectados de la Fuerza Aérea Uruguaya

Fachada de la Agencia Nacional de Vivienda
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de ANV ofrece remuneración de $ 122 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

Gonzalo Fernández.
PODER EJECUTIVO

Cardama envió nota a Presidencia para negociar una solución a la garantía y contrata como abogado a Gonzalo Fernández, exministro de Vázquez

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos