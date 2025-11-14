La Bajada 2025: Gonzalo Cammarota explicó por qué van a cobrar entrada y dijo que "no había otra alternativa"

La Bajada , la fiesta que comenzó como el cierre de año del programa radial Justicia Infinita y creció hasta convertirse en uno de los eventos más multitudinarios y populares de Montevideo, anunció que este año cobrará entrada por primera vez. La decisión, que fue comunicada por el conductor del programa, Gonzalo Cammarota , disparó comentarios y críticas en redes sociales.

Este viernes, Cammarota explicó en un móvil de Algo Contigo (Canal 4) que el cobro de la entrada, que pasa a tener un costo de $300 , se debe al crecimiento exponencial que ha tenido la fiesta en los últimos años.

Lo que en principio reunía espontáneamente a un puñado de personas con camisas estampadas afuera de Océano FM pasó a ser un evento que congrega a decenas de miles de concurrentes en la Rambla de Punta Carretas.

"Venían 20.000 personas y nosotros pagamos vallado, baños, sonido, seguridad. Después iban 30.000 y lo seguíamos haciendo. Eso fue bastante equilibrado entre nuestras cuentas de ingresos publicitarios y los costos, pero este año nuestra economía colapsó" , dijo Cammarota.

El conductor expresó que los costos de la fiesta superan "ampliamente" lo que pueden recaudar en términos de publicidad, que era la principal fuente de financiamiento del evento. Y es que los ingresos por publicidad, señaló, no son proporcionales a la cantidad de asistentes: "No es que la marca puso 10 pesos cuando fueron 10.000 personas. Al año siguiente que van 20.000 no va a poner 20. No funciona así".

"Cuando empezamos a ver la cuenta gigante que teníamos (que pagar), nos dimos cuenta que no había otra alternativa. En absoluto me gustaba dar este paso. Se imaginan que no quería estar expuesto a que me digan una cantidad de cosas. Por suerte hay mucho cariño de gente que lo entiende pero no había otra opción", dijo.

La bajada 2024 La Bajada 2024 Intendencia de Montevideo

La celebración, que "decreta" un final informal a las responsabilidades hasta marzo del año siguiente, se caracterizó desde su inicio por ser un evento que se comunica el mismo día de su celebración. Una transmisión en vivo de una fiesta callejera con espectáculos musicales de artistas como Luana, Buitres o Los Fatales, y el cierre de DJ Sanata, el popular personaje de Cammarota con clásicos bailables.

En este sentido, Cammarota señaló que seguirá teniendo el mismo espíritu: "Hay mucha gente que ahora se entera del fenómeno de La Bajada. Hay muchas cosas que tienen una historia y esa historia condiciona algunas de las cosas que hacemos".