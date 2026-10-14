Detuvieron a un hombre con 1.200 kilos de cebolla y 15.000 cajillas de cigarrillos de contrabando: mercadería fue valuada en $ 3,5 millones

Un hombre de 32 años fue detenido y condenado por contrabando en Rocha , luego de que la Policía lo interceptara en la Ruta 9 mientras transportaba 1.200 kilos de cebolla y 15.000 cajillas de cigarrillos de origen brasileño , mercadería que fue valuada en $ 3.560.000 .

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El procedimiento se desarrolló cuando efectivos del Grupo de Reserva Táctica y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) instalaron un puesto de observación en la ruta 9, a partir de información obtenida previamente.

Durante el operativo, los policías observaron una camioneta tipo furgón Hyundai que les resultó sospechosa y procedieron a identificar a su conductor, un hombre con antecedentes penales.

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Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron 60 bolsas de cebolla de 20 kilos cada una , que sumaban 1.200 kilos, y 30 cajas de cigarrillos con 50 cartones cada una , equivalentes a 15.000 cajillas. El conductor también llevaba dinero en efectivo entre sus pertenencias.

Ante el hallazgo, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, mientras que personal de Policía Científica realizó el relevamiento fotográfico de los productos.

La Fiscalía dispuso la detención del conductor y la incautación de la camioneta, el celular y la mercadería.

Posteriormente, funcionarios de Aduanas determinaron que el valor de los productos incautados ascendía a $ 3.560.000. Los cigarrillos fueron trasladados a depósitos de Aduanas, mientras que las verduras quedaron a disposición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Condenado a diez meses de prisión en régimen de libertad a prueba

Tras las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Rocha de 6.º Turno condenó al hombre, identificado por sus iniciales como M.A.M.M., como autor de un delito de contrabando.

La sentencia, dictada mediante un proceso abreviado, estableció una pena de diez meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba.

Durante ese período, el condenado deberá residir en un lugar determinado, permanecer bajo vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y presentarse una vez por semana en una seccional policial.

Además, tendrá que realizar cuatro horas semanales de trabajo comunitario durante los primeros cinco meses y cumplir arresto domiciliario entre las 22:00 y las 06:00 durante los primeros tres meses.