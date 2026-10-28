Real Madrid también pidió "sus disculpas" a China tras los comentarios de Mbappé sobre Mao Zedong

Real Madrid presentó el miércoles "sus disculpas" formales a China por los comentarios del futbolista francés Kylian Mbappé , quien calificó en un video viral al antiguo líder chino Mao Zedong de "dictador".

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"El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé . Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid", escribió el club español en un comunicado.

Las disculpas del club se suman a las que emitieron este martes LaLiga de España y el propio Mbappé .

China declaró este miércoles que se toma "en serio" las disculpas presentadas por el futbolista Kylian Mbappé por sus comentarios sobre el exlíder Mao Zedong que le costaron varios contratos publicitarios en el gigante asiático.

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El meme de la polémica de Mbappé

El astro francés del fútbol se disculpó el martes por decir que el meme más gracioso que ha visto en internet es en el que aparece su rostro superpuesto en el cuerpo de "un tipo cualquiera", que creía que era "un dictador chino", en una aparente referencia a Mao.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado.

"Tomamos en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

Mbappé y uno de sus tantos memes

Burlarse de Mao sigue siendo un tabú medio siglo después de la muerte del histórico líder, por lo que varias marcas chinas han dejado de patrocinar al delantero francés y la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga española.

LaLiga, el campeonato español de fútbol, lamentó el martes el comentario de Mbappé y se disculpó con "todos aquellos que se hayan sentido ofendidos".

El video en el que quedó registrada la broma de Mbappé no se podía compartir o fue eliminado de las redes sociales chinas, que están bajo un estricto control, mientras los medios estatales omitieron cualquier referencia a Mao.

El meme de la polémica de Mbappé

En su lugar, afirmaron que el futbolista había hecho "comentarios inapropiados sobre China".

Bloqueado

Sin embargo, el futbolista siguió enfrentando este miércoles una avalancha de críticas.

"Sus comentarios fueron ofensivos hacia China y el pueblo chino, por lo que no pueden traducirse", escribió una persona en la plataforma Weibo.

La red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote o el Instagram chino, suspendió la cuenta de Mbappé, donde tiene más de un millón de seguidores.

Lo mismo ocurrió en Weibo, en donde un aviso indica que "el usuario fue bloqueado debido a que violó las leyes o el Convenio de la Comunidad de Weibo".

Mbappé tiene una presencia comercial significativa en China. Getty Images

Algunos reportes de medios chinos indican que marcas globales como Dior y Hublot eliminaron su contenido relacionado con Mbappé en Weibo.

Una búsqueda de la AFP en los perfiles en esa plataforma de las dos marcas de lujo con el nombre chino de Mbappé no arrojó resultados.

Además, cuando la AFP visitó la tienda insignia de Adidas en el distrito comercial de Sanlitun, en Pekín, había camisetas del Real Madrid a la venta, pero ninguna con el nombre del astro francés.

Los productos de Mbappé, incluidas camisetas no oficiales y gorras, siguen estando disponibles en el gigante del comercio electrónico Taobao.

Los medios estatales chinos habían elogiado anteriormente a Mbappé como una "sensación del fútbol" y un "talento", muy querido además por los aficionados del país.

Su rostro aparece en vallas publicitarias, en bebidas con electrolitos y en todas las redes sociales.

A Mbappé también se le conoce a veces cariñosamente como "Guigui", que significa "tortuga" en mandarín, por su parecido con un personaje de la película "Las Tortugas Ninja".

AFP