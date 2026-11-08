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Colo Colo se consagró campeón de Chile con la presencia de Javier Méndez, ¿cuál fue el aporte del uruguayo?

Tras ser campeón en 2024 con Peñarol, Javier Méndez se coronó este domingo con Colo Colo en Chile, a falta de tres fechas

8 de noviembre de 2026 19:42 hs
Javier Méndez

Javier Méndez

Foto: @ColoColo

Colo Colo, liderado por el experimentado Arturo Vidal, con la presencia del uruguayo Javier Méndez y del arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, derrotó 2-1 a Ñublense y se proclamó este domingo campeón de la primera división chilena, un título que además le aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con el mundialista golero caboverdiano custodiando el arco, el Cacique conquisto su estrella número 35 gracias a los goles del Rey Arturo, a los 14 minutos, y de Marcos Bolados, a los 90+2', por la fecha 27 del campeonato.

"Estoy muy feliz por el título con el equipo que amo. El equipo trabajo muy duro y se merecía ser campeón", declaró Vidal, de 39 años, tras finalizar el duelo.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros que supieron apoyarme para ganar este gran título, gracias a Dios conseguimos ganarlo", dijo Vozinha, de 40 años.

"Este es el trabajo de todo el equipo en el campeonato. El título lo dedico a mi familia y a todo Cabo Verde, es hora de celebrar, después hablaremos del futuro", indicó el arquero.

Vozinha, tras su destacada actuación en el Mundial de Norteamérica con la selección de Cabo Verde, firmó por seis meses con Colo Colo tras su llegada en agosto, con la posibilidad de prorrogar el contrato por una temporada más.

Antes de partido un grupo de decenas de hinchas de Colo Colo ingresaron por la fuerza al estadio de la ciudad de Chillán, según imágenes difundidas en redes sociales.

Colo Colo supo sufrir, insistió hasta el último suspiro y manejó la presión en el momento más decisivo de la temporada para lograr una victoria que le permitió conquistar el título y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con estos resultados, el Cacique alcanzó los 61 puntos y aseguró su estrella número 35, sacándole diez unidades de ventaja a la Universidad de Chile, que llegó a 51 cuando solamente restan nueve por disputar.

El uruguayo Javier Méndez, de 31 años, se proclamó campeón con Colo Colo y vuelve a ser ganador de liga tras coronarse en 2024 en Peñarol.

Este domingo ingresó a los 89' por Víctor Méndez.

El ex Racing y Danubio solo jugó 6 de los 27 partidos del Cacique en el torneo de liga.

Partido Minutos
Ñublense 2-1 1
Puerto Montt 3-0 19
Universidad de Concepción 6-1 14
Ñublense 6-2 11
Deportes Concepción 1-0 5
0'Hggins 1-0 1

Con base en AFP

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