Francisco "Toto" Llanes quedó eliminado este lunes en la segunda ronda de la qualy del Uruguay Open que se disputa en el Carrasco Lawn Tennis.

Luego de ganarle el domingo 7-6(6), 6-2 al brasileño Bruno Fernandez , Llanes perdió este lunes con el español Carlos Sánchez Jover luego de ganar el primer set en tie break 7-6(2), para luego verse superado por 6-1, 6-2.

El partido se definió con un polémico fallo del juez de silla argentino Manuel Giordano .

Uruguay Open: Francisco Llanes ganó en la qualy y buscará este lunes ser el cuarto tenista celeste en el cuadro principal del Challenger

Con el partido 40-15 y match point a favor de Sánchez Jover, el español tiró un drop shot y obligó a Llanes a ir sobre la red a devolver. Cuando lo hizo, el juez expresó: "Juego, set, partido Sánchez Jover". Según lo que vio, cuando el uruguayo devolvió, la pelota había picado dos veces.

Llanes protestó enfáticamente que la pelota solo había picado una vez.

Consultado por Referí, Llanes dijo sobre la jugada: "La chequeé enseguida que salí de la cancha porque realmente sentí que no fueron dos piques. Básicamente me tiró un drop en el match point de él, era un 40-30 que venía a ser una doble falta en el 40-15 y cuando pasan esas cosas es porque realmente el oponente está un poco apretado, un poco tenso y ahí yo, con más frescura, porque el partido estaba casi terminado, sentí que había una chance".

"Que él saque un drop shot en el tercer golpe te da indicios de que está apretado. Y realmente no fueron dos piques. Lo chequeé después y no da tiempo para que pique dos veces la pelota y varias cosas más que son indicios de que la pelota no picó dos veces. Traté de lucharla, pero ya cuando la cantan no hay nada que hacer", concluyó.

Francisco "Toto" Llanes Video: Sofía López

Llanes también dijo que sintió mejores sensaciones tenísticas que en el partido del domingo. "Jugué bien contra un rival complicado, con muchas variantes, que traía muchas bolas. Mientras estuve bien de piernas, físico y con intensidad pude neutralizar su juego. En el segundo set bajé bastante la intensidad y me cansé un poco", reconoció el Toto.

El uruguayo dio así por cerrada su temporada.

"Es hermoso jugar acá en Uruguay con este ambiente. Ojalá el año que viene pueda sumar más partidos. Creo que físicamente no estaba muy preparado para jugar contra un chico de estas características. El año que viene, con más preparación y un calendario con más torneos de este nivel voy a poder estarlo", concluyó.

Arranca el main draw del Uruguay Open para los uruguayos

Este martes comenzará el cuadro principal para los uruguayos cuando jueguen Federico Aguilar con Henrique Rocha de Portugal.

Franco Roncadelli, flamante vicecampeón del Challenger de Lima, lo hará con el chileno Tomás Barrios Vera.

Además, Joaquín Aguilar se medirá con el verdugo de Llanes, el español Sánchez Jover.