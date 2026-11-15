Franco Roncadelli vicecampeón del Challenger de Lima y llega al Uruguay Open tras una gran actuación: mirá cuándo debuta

Franco Roncadelli cerró una destacada participación en el Challenger de Lima , donde alcanzó la final y cayó ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo por 7-6 (4), 7-5. El tenista uruguayo disputó su cuarta final del circuito Challenger en la temporada 2026 y llegará con buen ritmo al Uruguay Open , donde debutará este martes ante el chileno Tomás Barrios Vera .

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Roncadelli tuvo una exigente semana en Perú, donde debió superar dos partidos de clasificación antes de avanzar hasta la definición del torneo.

En la primera ronda de la qualy derrotó a Ricardo Sebastián Ramos Vargas por 6-3, 6-1, mientras que en la segunda instancia venció al colombiano Juan Sebastián Gómez por 6-2, 6-3.

Ya en el cuadro principal, el uruguayo comenzó con una contundente victoria ante el italiano Alessandro Rubini por un doble 6-0.

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En octavos de final superó al argentino Francisco Comesaña, quien se retiró cuando Roncadelli ganaba 6-7 (7), 6-4, 4-1.

En cuartos de final venció al mexicano Alan Magadán por 1-6, 6-4, 6-0, mientras que en semifinales derrotó al español Max Alcalá Gurri por 6-1, 6-2.

Su recorrido terminó en la final frente a Sánchez Izquierdo, quien se impuso en dos sets muy disputados.

Franco Roncadelli disputó su cuarta final Challenger de 2026

La definición en Lima fue la cuarta final de Franco Roncadelli en torneos Challenger durante la temporada 2026, en la que consiguió un título y acumuló tres vicecampeonatos.

Su primera final del año fue en marzo, en Asunción, donde perdió ante el italiano Gianluca Cadenasso por 7-6 (7-5), 6-0.

En mayo consiguió su primer título en el Challenger de Santos, Brasil, al derrotar en la final al argentino Hernán Casanova por 6-3, 6-2.

Ese mismo mes volvió a disputar una definición en Córdoba, Argentina, donde cayó frente al local Juan Manuel La Serna por 7-5, 2-6, 6-3.

A esas tres finales se sumó ahora la de Lima, en la antesala de su participación en Montevideo.

¿Cuándo juega Franco Roncadelli en el Uruguay Open y quién es su rival?

Tras su actuación en Perú, Franco Roncadelli debutará en el Uruguay Open este martes a la hora 20.00, en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club.

Su rival será el chileno Tomás Barrios Vera, de 26 años, quien ocupa el puesto 201 del ranking ATP y llegó a estar en el lugar 93 del mundo en 2024.

El encuentro marcará el estreno del uruguayo en el cuadro principal del torneo de Montevideo, al que llega después de encadenar seis victorias en Lima, entre la clasificación y el cuadro principal.

La actuación en Perú representa un importante impulso para Roncadelli, que buscará trasladar su buen momento al Uruguay Open y hacerse fuerte ante el público local.

Francisco Llanes ganó en la qualy del Uruguay Open

Francisco Llanes Diego Battiste

Este domingo comenzó la qualy del challenger uruguayo con varias presencias uruguayas.

El único que ganó fue Francisco "Toto" Llanes quien dio cuenta del brasileño Bruno Fernandez por 7-6(6), 6-2.

Tomás Zurmendi perdió con el brasileño Pedro Boscardin Dias por un doble 6-1.

Ignacio Carou cayó con el español Carlos Sánchez Jover por 6-7(3), 6-2, 6-4.

Thiago Estramil perdió 6-1, 6-0 con Álvaro Guillén Meza de Ecuador.