Asamblea de Clubes de la FUBB postergó el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol y le dan a los jueces dos plazos para hacer las pruebas físicas

La Asamblea de Clubes de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) decidió este miércoles postergar el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 por una semana.

De esta forma, el torneo no comenzará el próximo lunes sino una semana después.

La asamblea de clubes la componente todos los clubes de básquetbol de todas las divisionales junto al presidente de la Federación, en este caso Héctor Assir .

El sábado pasado, la FUBB paralizó la actividad de formativas y de la DTA (División Tercera de Ascenso) porque los jueces de básquetbol no comparecieron en el plazo determinado por la Federación para realizar pruebas físicas.

Clubes de básquetbol respaldaron por unanimidad a la FUBB y resolvieron no iniciar la Liga Uruguaya si los árbitros no realizan la prueba física

Gremio de árbitros de básquetbol explicó por qué no hicieron las pruebas físicas y respondió a la FUBB tras la suspensión de la actividad

La Unión de Jueces Oficiales de Basketball (UJOBB) reaccionó publicando un comunicado expresando en el mismo que el origen del conflicto se remonta a setiembre de 2025 y que lo determinado por la Federación implicaba una pérdida de beneficios para sus trabajadores.

Los clubes que van a participar de la Liga Uruguaya, se reunieron después en Consejo de Liga y respaldaron en votación unánime lo determinado por la FUBB y se plantaron en su posición de que mientras los jueces no den la prueba física, el torneo no puede comenzar.

Para la Asamblea, todos los jueces están "inhabilitados" y deben pasar por la prueba física.

Para que lo hagan se les dará dos posibilidades. La primera será este viernes y sábado. En caso de que haya árbitros que no puedan realizarla, la segunda oportunidad estará fechada para el viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Por esa razón, se decidió posponer el inicio de la Liga.

La asamblea le dio un plazo de 48 horas a UJOBB, el gremio de los jueces de básquetbol, para aceptar su propuesta para realizar las pruebas físicas que los habiliten a desempeñar su tarea para la venidera temporada.

Cuarto intermedio para reforma al Código Disciplinario

La Asamblea de este miércoles también fue convocada para analizar cambios al actual Código Disciplinario.

Se propusieron mociones de modificaciones a las que el Tribunal de Penas marcó determinadas observaciones, razón que derivó en la votación de un cuarto intermedio de una semana para analizar las mismas y votar los cambios al Código.

Sin el Código aprobado tampoco podía comenzar la Liga y los clubes también ganaron una semana para terminar ese trámite administrativo.

La actividad en formativas permanecerá suspendida y solo se levantará dicha suspensión si entre este viernes y sábado, una cantidad de jueces suficiente rinde y aprueba la prueba física de modo tal que permita que la semana próxima se reanude la acción en juveniles y también en DTA.