El 20 de noviembre de 1933 , las calles del Paso Molino, en Montevideo , se convirtieron en escenario de uno de los enfrentamientos más violentos de la historia policial uruguaya. Lo que comenzó como un intento de asalto a la vivienda de un hombre vinculado a las apuestas clandestinas terminó en un tiroteo que dejó seis policías muertos, cuatro efectivos heridos y diez civiles baleados . El episodio pasó a la historia como la " batalla del Paso Molino" y es revisitado por " Memoria criminal " , el ciclo de El Observador que reconstruye algunos de los episodios policiales más impactantes de la historia de Uruguay.

Aquella mañana, una banda de pistoleros intentó concretar un robo que parecía tener un objetivo definido. Sin embargo, el plan fracasó y los delincuentes emprendieron la fuga. La persecución que se desató después transformó las calles del barrio en un campo de batalla.

Todo comenzó poco antes de las ocho de la mañana, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar la casa de un financista de apuestas clandestinas. El robo no salió como esperaban y los integrantes de la banda escaparon del lugar. En su huida abordaron un ómnibus, con la intención de alejarse rápidamente de la zona.

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Pero un joven que había presenciado la fuga decidió seguirlos en bicicleta. Mientras los delincuentes intentaban escapar, el muchacho logró alertar a un policía sobre lo que acababa de ocurrir.

Esa intervención fue decisiva para que comenzara la persecución. Cuando los efectivos intentaron interceptar a los sospechosos en Camino Castro, los delincuentes respondieron sacando sus armas y abriendo fuego.

Lo que hasta entonces era la búsqueda de los responsables de un intento de robo se convirtió en un enfrentamiento armado de enormes proporciones.

El tiroteo que convirtió al Paso Molino en un campo de batalla

La persecución se extendió por distintos puntos de la zona, entre ellos avenida Agraciada, el arroyo Miguelete y la calle Zufriategui.

Los pistoleros contaban con armamento superior al de los efectivos policiales y ofrecieron una resistencia que convirtió el procedimiento en uno de los más sangrientos de la época.

Los disparos se sucedieron en plena vía pública, mientras los policías intentaban detener a los integrantes de la banda. La violencia del enfrentamiento también alcanzó a personas que se encontraban en las inmediaciones y quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.

El saldo fue devastador: seis policías murieron en cumplimiento del deber y otros cuatro resultaron heridos. Además, diez civiles fueron alcanzados por los disparos.

Del lado de los delincuentes, dos murieron durante los acontecimientos, uno de ellos se quitó la vida cuando se vio acorralado por la Policía y los restantes integrantes de la banda fueron capturados.

Una tragedia que conmocionó a Montevideo

La magnitud del enfrentamiento y la cantidad de víctimas provocaron una profunda conmoción en la sociedad uruguaya.

El episodio quedó registrado como uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la Policía Nacional, tanto por la cantidad de efectivos fallecidos como por la violencia desplegada en las calles de Montevideo.

El enfrentamiento también dejó al descubierto las dificultades que enfrentaban los policías de la época para responder a bandas delictivas que disponían de armamento de mayor poder.

Con el paso de los años, la Batalla del Paso Molino se convirtió en un símbolo del sacrificio de los funcionarios policiales que perdieron la vida durante el cumplimiento de sus tareas.

El recuerdo de los seis policías caídos

En la actualidad, en la intersección de avenida Agraciada y Lucas Obes, uno de los puntos centrales del enfrentamiento, se encuentra la Plaza de la Policía Nacional, un espacio que mantiene viva la memoria de aquella jornada.

La tragedia también dio origen a una fecha de conmemoración institucional: cada 20 de noviembre se recuerda en Uruguay el Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber.

Más de nueve décadas después, la Batalla del Paso Molino permanece como uno de los episodios más recordados de la crónica policial uruguaya. Una mañana que comenzó con un robo frustrado y terminó con seis policías muertos, una decena de civiles baleados y un barrio marcado para siempre por la violencia.