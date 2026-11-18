Este jueves 19 de noviembre se realizará una nueva edición de Energía Summit 2026 , el evento organizado por El Observador que reúne a referentes del sector energético para analizar el presente y el futuro de la energía en Uruguay y la región.

En la antesala del encuentro, vale repasar las principales conclusiones que dejó la edición de 2025 , cuando especialistas del sector privado, organismos internacionales y la academia debatieron sobre el papel de la energía solar, eólica y la biomasa en la próxima etapa de la transición energética.

Uno de los principales consensos fue que Uruguay completó con éxito una primera transformación de su matriz eléctrica, pero que el próximo desafío pasa por ampliar la infraestructura, incorporar nuevas tecnologías y generar condiciones para atraer inversiones.

El "súper Niño" y su impacto en la generación eléctrica: qué muestran los antecedentes en Uruguay

El director de SEG Ingeniería, Fernando Schaich , destacó que Uruguay alcanzó un 99,1% de generación eléctrica renovable en 2024, aunque advirtió que mantener ese liderazgo requiere nuevas inversiones en infraestructura y redes eléctricas.

También señaló que la energía solar debería tener un papel central en la próxima etapa, tanto por sus costos como por su complementariedad con otras fuentes renovables.

Por su parte, Andrés Friedman, CEO de Solfium, compartió la experiencia de México en generación solar distribuida y planteó oportunidades para Uruguay mediante créditos verdes, alianzas con instituciones financieras y proyectos que integren paneles solares desde su diseño.

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cecilia Correa destacó que los desafíos regionales ya no se limitan a incorporar energías renovables, sino que también incluyen mejorar las redes eléctricas, impulsar el hidrógeno verde y establecer marcos regulatorios que favorezcan la inversión.

La investigación académica también tuvo su espacio. Rodrigo Alonso, director del Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de la República, señaló que la caída de los precios de los paneles solares y los avances en almacenamiento abren nuevas oportunidades para ampliar esta fuente de generación en Uruguay.

En tanto, Rodrigo del Campo, gerente general de CIR Industria y Energía, puso el foco en la biomasa y su importancia para los procesos industriales. Destacó su capacidad de generar energía de manera estable y de aprovechar residuos, como la cáscara de arroz y subproductos frigoríficos.

Energía Summit 2026: una nueva instancia para debatir el futuro energético

La edición de 2025 dejó planteada una pregunta central: cómo avanzar hacia una segunda transición energética que permita aprovechar las fortalezas de Uruguay e incorporar nuevas fuentes y tecnologías.

La necesidad de inversiones, el desarrollo de infraestructura, la complementariedad entre energías renovables y la coordinación entre el sector público y privado fueron algunos de los temas que marcaron aquel encuentro.

Este jueves, Energía Summit 2026 ofrecerá una nueva instancia para continuar el debate sobre los desafíos y las oportunidades del sector energético.