Flávio Bolsonaro se muestra en público por primera vez tras salir de Brasil: fue a una ceremonia evangélica con su hermano Eduardo

Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente en las pasadas elecciones de Brasil, apareció públicamente por primera vez tras abandonar su país luego de la derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva: asistió a un encuentro de una comunidad evangélica en Florida, Estados Unidos.

El senador visitó la comunidad religiosa Celeiro junto a su esposa, Fernanda Bolsonaro, su hermano Eduardo y su cuñada, Heloísa. Allí posó para una serie de fotos junto a pastores de la iglesia Alice Fernandes, alias Mãezona, y José Maurício Fernandes, conocido como Paizão, según informó el diario brasileño O Globo.

Este último, en un determinado punto de la ceremonia, se dirigió a Bolsonaro y le dedicó unas palabras, aunque sin mencionar directamente las elecciones, según consigna O Globo. "No ganó ni perdió, porque con Jesús tú no pierdes. Y si pierdes, tú estás ganando", le dijo el pastor al excandidato.

"Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", dijo Fernando Pereira sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Flávio Bolsonaro dijo que le prohibieron salir de Brasil y le retiraron el pasaporte por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal

Las fotos en cuestión fueron compartidas por Alice Fernandes, sin mencionar a la familia Bolsonaro, pero con la leyenda: "Una noche marcada por la presencia de Dios; Dios continua haciendo cosas nuevas. Dios de milagros".

View this post on Instagram

El exaspirante a la presidencia salió de manera abrupta del territorio brasileño por la frontera con Argentina pese a que tenía una orden judicial de no salir del país por una investigación por lavado de dinero. Sin embargo, cruzó a Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, y viajó desde allí a Guayaquil, Ecuador, en un vuelo privado y de ahí, a Estados Unidos.

Marco Rubio dijo que EE.UU. no participó de la huida de Bolsonaro

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el pasado sábado que Washington no intervino directamente en la huida de Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo 25 de octubre.

El presidente Donald Trump dijo, sin embargo, que Bolsonaro puede estar en Estados Unidos "tanto tiempo como quiera".

Flávio Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 25 de octubre, llegó con su familia a Estados Unidos el miércoles después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de múltiples investigaciones.

"Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país", explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta. "El gobierno de Estados Unidos no participó directamente" en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

El candidato de 45 años huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador en un avión que, según The New York Times y The Wall Street Journal, fue fletado por Jason Miller, asesor de Trump.

El avión que trasladó al excandidato brasileño a Estados Unidos fue pagado por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense, declaró a la AFP el director de la aerolínea.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el vuelo, pero Trump calificó las elecciones brasileñas de "vergonzosas".

Hablando con periodistas en su residencia de Florida el sábado, Trump dijo que no tenía planes de reunirse con Bolsonaro, pero expresó simpatía por el senador de derecha.

Una fuente diplomática brasileña, que habló bajo condición de anonimato, declaró a la AFP que el representante diplomático de Argentina había sido convocado a una "reunión rutinaria" para "dar explicaciones" sobre el vuelo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina negó posteriormente que desde Brasil se le haya pedido explicaciones a su gobierno por su papel en la huida.

Desde su llegada a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro ha afirmado ser el verdadero líder de Brasil y ha declarado que abandonó el país porque era víctima de una "persecución".

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por planear un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Con información de AFP