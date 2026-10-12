El curioso caso de Brian Barboza: desde que Peñarol negoció su ficha solo disputó dos medios tiempos

El defensor juvenil de Peñarol , Brian Barboza ha tenido muy escasa participación en el Torneo Clausura luego de jugar todo el Torneo Intermedio y ser transferido al fútbol mexicano.

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El 22 de agosto pasado, Barboza fue negociado a Toluca a cambio de US$ 4 millones en una operación con la que el presidente Ignacio Ruglio acordó con el club mexicano que esa cifra servirá para cancelar las cuotas pendientes por el pago de la ficha de Leonardo Fernández.

Barboza, de 18 años , jugó a comienzos de temporada la Copa de la Liga AUF para debutar oficialmente el 4 de mayo jugando como lateral derecho contra Defensor Sporting, en el Campeón del Siglo, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Si bien hizo gran parte de su carrera de formativas como zaguero central, Diego Aguirre lo hizo jugar de lateral derecho .

Lo que le queda por jugar a los candidatos al Torneo Clausura, a falta de cinco fechas: mirá los partidos de City Torque, Liverpool, Peñarol, Nacional y Deportivo Maldonado

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Su velocidad, fuerza física, concentración y actitud lo hizo ganarse, merecidamente, minutos en cancha en un puesto donde Peñarol había apostado por el argentino Franco Escobar, de flojos rendimientos.

Sin embargo, a Barboza le faltan pulir varios aspectos en faz defensiva, sobre todo a la hora de meter centros, algo que él mismo reconoció públicamente.

Barboza jugó dos partidos por el Apertura, entró en dos por Copa Libertadores y disputó los siete de la fase de grupos del Torneo Intermedio siendo siempre titular para Aguirre.

Con esa vidriera, Peñarol terminó cerrando la venta.

El jugador fue suplente pero no entró para la final del Intermedio, ante Wanderers.

El mismo día que se cerró su transferencia, un sábado, jugó contra Deportivo Maldonado entrando por Lucas Ferreira para disputar el segundo tiempo.

El 30 de agosto repitió en el clásico contra Nacional. Jugó el complemento, otra vez subrogando a Ferreira.

Desde entonces han pasado 43 días y Barboza no volvió a pisar la cancha.

Fue al banco de suplentes contra Danubio, Albion, Cerro, Montevideo City Torque y Racing y ni siquiera entró en la convocatoria ante Boston River y Progreso.

Contra City Torque el titular fue Franco Romero que regaló un gol con un pase atrás y luego salió sustituido, bajo una silbatina estruendosa, corriendo a toda velocidad. El jugador padece una lesión muscular y se especula que esté desgarrado.

En un partido, Ferreira jugó de lateral derecho, fuera de puesto.

Un hecho que conspiró contra sus posibilidades de seguir siendo titular fue que Aguirre modificó el sistema pasando a jugar con tres zagueros y dos carrileros. Por derecha juega Javier Cabrera, habitual extremo, y su relevo natural es ahora Ignacio Alegre.

En la zaga, el DT prefiere a Ferreira, Nahuel Herrera y Germán Pezzella con Mauricio Lemos y Maximiliano Olivera como alternativas.

La semana pasada, el jugador estuvo entrenando con la selección sub 20 bajo las órdenes de Santiago Espasandín. El fin de semana, Aguirre prescindió de sus servicios.

En diciembre, Toluca puede hacer uso de la opción de llevarlo a la pretemporada o puede dejarlo otros seis meses más en Peñarol.