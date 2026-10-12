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El Canario Nelson Olveira vuelve a dirigir en el fútbol uruguayo: el ex Peñarol asumirá en Tacuarembó FC junto a su goleador histórico

Luego de varios años, el Canario Olveira tendrá una nueva oportunidad como DT en el fútbol uruguayo

12 de octubre de 2026 7:39 hs
Nelson Olveira con Alianza Lima de Perú, con el que también fue campeón&nbsp;

Nelson Olveira con Alianza Lima de Perú, con el que también fue campeón 

FOTO: Líbero

Nelson Olveira, exzaguero de Peñarol, volverá a dirigir en el fútbol uruguayo luego de que Tacuarembó FC lo confirmara este domingo como nuevo entrenador del equipo que milita en la Segunda División profesional.

El Canario, de 52 años, estará al frente del equipo que este fin de semana cesó a Bernardo Giordano tras perder 2-1 ante Cerrito.

“Nelson ‘Canario’ Olveira es el nuevo director técnico de Tacuarembó Fútbol Club”, anunció el club.

Nelson Olveira
Nelson Olveira

“Respaldado por su trayectoria en el fútbol internacional, la Comisión Directiva decidió por su contratación para los últimos 4 partidos, además nuestro máximo goleador histórico Aldo Díaz será el Ayudante Técnico”, agregaron, destacando la presencia del exdelantero en su cuerpo técnico.

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El resto del equipo será con César Basigaluz como el preparador físico del equipo, mientras que Hugo Chagas y Sergio Martínez continuarán en el cuerpo técnico.

Olveira, quien se retiro del fútbol como jugador en 2013, comenzó su carrera como entrenador asistente en Cerro Largo FC en 2014/15, luego fue entrenador interino de Rampla Juniors en 2015 y fue entrenador principal en Boyacá Chicó de Colombias entre 2016 y 2017, en la que fue su última experiencia.

En la Tabla Anual de Segunda División Tacuarembó FC está penúltimo, con 27 puntos en 28 partidos, aunque no está entre los cinco más comprometidos con el descenso.

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