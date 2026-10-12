El Canario Nelson Olveira vuelve a dirigir en el fútbol uruguayo: el ex Peñarol asumirá en Tacuarembó FC junto a su goleador histórico

Nelson Olveira , exzaguero de Peñarol , volverá a dirigir en el fútbol uruguayo luego de que Tacuarembó FC lo confirmara este domingo como nuevo entrenador del equipo que milita en la Segunda División profesional .

El Canario, de 52 años, estará al frente del equipo que este fin de semana cesó a Bernardo Giordano tras perder 2-1 ante Cerrito.

“Respaldado por su trayectoria en el fútbol internacional , la Comisión Directiva decidió por su contratación para los últimos 4 partidos, además nuestro máximo goleador histórico Aldo Díaz será el Ayudante Técnico”, agregaron, destacando la presencia del exdelantero en su cuerpo técnico.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Plaza Colonia, Oriental y Atenas en lo más alto con 45 puntos

Segunda División Profesional: Plaza Colonia le ganó los puntos a Oriental en la AUF por superar el límite de extranjeros y es puntero, pero el equipo de La Paz apelará

El resto del equipo será con César Basigaluz como el preparador físico del equipo, mientras que Hugo Chagas y Sergio Martínez continuarán en el cuerpo técnico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tacuarembo Futbol Club | TFC (@tacuarembofc)

Olveira, quien se retiro del fútbol como jugador en 2013, comenzó su carrera como entrenador asistente en Cerro Largo FC en 2014/15, luego fue entrenador interino de Rampla Juniors en 2015 y fue entrenador principal en Boyacá Chicó de Colombias entre 2016 y 2017, en la que fue su última experiencia.

En la Tabla Anual de Segunda División Tacuarembó FC está penúltimo, con 27 puntos en 28 partidos, aunque no está entre los cinco más comprometidos con el descenso.