Comités de base presionan al Frente Amplio a empujar en el "corto plazo" el impuesto al 1% más rico

Camino a los dos años de gobierno de Yamandú Orsi , el Frente Amplio reunirá este fin de semana a su máxima autoridad estatutaria en el Congreso Ordinario José “Pepe” Mujica. Hay en el entorno de 2.100 militantes y dirigentes convocados, sin contar a sus suplentes, que debatirán entre el sábado y el domingo las mociones propuestas para incorporar a un documento final.

Ese texto de 39 páginas fue parte de un trabajo de meses en el seno de cuatro comisiones. Tras su aprobación en el Plenario Nacional del pasado 8 de agosto, el documento bajó a la estructura para ser debatido. Desde entonces, los comités de base y algunos sectores han ido incorporando propuestas para ser consideradas a modo de mociones.

Las planillas con los aportes, a las que accedió El Observador, son un termómetro del estado de ánimo del núcleo más militante del oficialismo, mientras los dirigentes trabajan puertas adentro para que el Congreso discurra en un buen clima y no se vuelva un hecho político adverso al gobierno. De hecho, en el Consejo de Ministros de este lunes en la residencia de Suárez y Reyes se valoró la importancia de llegar a esta cita con la noticia de la baja en la pobreza, un dato que permite a la izquierda unificar el relato en defensa de la gestión.

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Entre las numerosas propuestas de mociones, hay decenas que reclaman una instrumentación “en el corto plazo” del impuesto del 1% a los millonarios , como han impulsado el PIT-CNT y sectores frenteamplistas como los partidos Comunista y Socialista.

“El Frente Amplio como fuerza política apoya la iniciativa surgida del PIT-CNT y otras organizaciones populares de incrementar los gravámenes patrimoniales al 1% más rico de la población, como así la instalación de un IVA personalizado. Instamos al gobierno nacional a instrumentar medidas en este rumbo”, propuso, por ejemplo, el comité La Vía, desde el Paso Molino.

Hay algunas leves variaciones en el tono y en la redacción, pero las alusiones al tema son numerosas y obligan a que el Frente Amplio discuta en su Congreso cómo asimilar esta propuesta contra la que ya se han pronunciado en contra el presidente Orsi y el equipo económico de Gabriel Oddone –quien está invitado al ámbito en calidad de jerarca del gobierno–.

Gabriel Oddone en el Día del Comité de Base 25 de agosto de 2026 Malvín Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El Comité 33 Orientales, del Centro de Montevideo, fue un paso más e impulsó que el oficialismo se ponga un “plazo máximo de 180 días” para que la Comisión de Programa lo analice, “a los efectos de que en los seis meses siguientes se puedan tomar definiciones en tal sentido”. “Tomando posición sobre la sobretasa del 1% o cualquier otra forma que permita que los más ricos aporten y de esa forma ensanchar los recursos (...). Eso habilitaría que el descreimiento en el FA y sus gobernantes tenga una importante transformación, mostrando que la izquierda cumple y apuesta a los sectores más desprotegidos, (...) además de los demás aspectos que históricamente fueron bandera de la izquierda”.

También el sector Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) propusieron incluir la implementación de este impuesto dentro del documento final del Congreso. La agrupación de la senadora Constanza Moreira agregó en tanto que se deberá “analizar una convergencia de los distintos regímenes previsionales” –como la Caja Militar, Policial y Profesional– hacia “un sistema único de pensiones, con iguales aportes de todos los sectores, que permita aliviar la carga presupuestal destinada a su sostenimiento y liberar recursos” para políticas de género y contra la violencia hacia las mujeres.

Al igual que el PVP, el Comité Otorgués llamó a buscar “iniciativas que vayan más allá del estímulo y la decisión de los inversores” de modo de cumplir con los compromisos de gobierno “ante la dificultad de lograr la suficiencia de recursos en la proyección de los dos próximos años”.

En esta línea, el comité El Hervidero de la Ciudad de la Costa impulsó “poner foco en la actualización del sistema tributario”. Los Frenteamplistas 5 de Febrero de Flores manifestaron por su parte que la Estrategia Nacional del Desarrollo –hacia la que el gobierno dirigió todos los debates vinculados al financiamiento de la seguridad social– “no admitirá dos interpretaciones de lo que expresa el programa del FA” respecto a los los instrumentos fiscales.

El Comité Luis Scarpa, del Cordón, explicitó por su parte que “son las bases programáticas y no otras las que deben marcar el rumbo y los objetivos del gobierno”. Esto se debe a que las “prioridades” propuestas por Orsi en campaña no contemplaron algunos compromisos concretos del programa frenteamplista, como alcanzar el equivalente al 6% del PBI para el presupuesto de la educación.

Dentro de esta discusión tributaria, el Comité El Galpón incluyó un llamado a “revisar las exoneraciones a la Iglesia y el gasto tributario”. Este último componente fue mencionado por otros comités, como el de La Vía.

Tras los crecientes respaldos a la iniciativa del 1%, el Frente Amplio había encomendado a su Unidad Temática de Economía un informe, que sugirió también el estudio de varias medidas tributarias para solventar un gobierno progresista a futuro.

Fuentes frenteamplistas explicaron para esta nota que, como el de este fin de semana no es un Congreso programático, se buscarán acuerdos puertas adentro para arribar a una redacción consensuada que no comprometa el curso del actual gobierno, aunque sí pueda sentar las bases para la próxima campaña electoral.

Todas las mociones serán discutidas el sábado en las comisiones. Para pasar al plenario, deben contar por lo menos con el apoyo del 20% de los congresales en ese ámbito. En esta última instancia, todas las propuestas requieren de una mayoría de dos tercios para aprobarse.

“Capituló ante el capital financiero”

El Comité El Galpón arremetió contra la “grave erosión de la confianza con el movimiento popular” que supuso tanto la campaña del plebiscito contra la reforma de la seguridad social en 2024 como el proceso del Diálogo Social durante el primer año de gobierno. Los militantes sostuvieron que este último impulso de la administración de Orsi “no funcionó como un ámbito de acumulación popular, sino como un mecanismo de contención e institucionalización de la lucha”.

En esta línea, agregó a modo de propuesta de moción: “La decisión del equipo económico de dar la espalda a lo acordado, manteniendo el régimen de las AFAPs y habilitando incluso la inversión de nuestros ahorros en el exterior, constituyó un severo golpe a la credibilidad del Frente Amplio y sepultó la palabra empeñada. El Congreso reconoce este rumbo como un retroceso político que capituló ante el capital financiero, e impone como tarea inmediata la reparación de la alianza estratégica con el movimiento obrero mediante la erradicación definitiva del lucro privado".

El Comité 33 Orientales también cuestionó por elevación al ministro Oddone al afirmar que los 112 economistas frenteamplistas que como él firmaron contra el plebiscito promovido por el PIT-CNT “se sumaron al coro de la derecha en una discusión política que sin dudas trajo heridas” y que sus protagonistas “no han pedido disculpas ni reconocido su grave error político en tal actitud”.

También hubo discrepancias sobre si haber alcanzado los 500 comités de base, como se propuso Fernando Pereira al asumir la presidencia del FA, se traduce en una buena noticia para la estructura.

El Comité Víctor Deri de Salinas marcó en este sentido que la fuerza política debe “reflexionar sobre la sostenibilidad lograda por los nuevos comités” y replantearse que “la mera creación de comités no necesariamente se traduce en un fortalecimiento real de nuestra estructura de base”. Los militantes del Comité 25 de Mayo agregaron que esas estructuras de base “son más débiles y están menos insertos en la sociedad”.

Por otro lado, el Comité El Galpón criticó que el programa “El FA te escucha” “no tuvo una síntesis ni una devolución y terminó por convertirse en una operación de márketing muy lejos de ayudar a la imprescindible reconstrucción de esos vínculos que el desarrollo de esta política resquebrajó”.

Los principios de los moderados

Seregnistas, el espacio que tiene a los intendentes Mario Bergara y Francisco Legnani como sus principales figuras, también presentó de cara al Congreso varias mociones de su interés. El sector –que nuclea a Fuerza Renovadora, a Asamblea Uruguay, al Partido Demócrata Cristiano, entre otros– suele marcar perfil con posicionamientos que a menudo chocan de frente con las visiones más ortodoxas dentro del Frente, en especial en asuntos internacionales y económicos.

En esta línea, Seregnistas presentó una redacción que incluya una perspectiva crítica tanto de los “procesos que derivaron en dinámicas populistas aun dentro de marcos democráticos liberales, así como aquellos que, en nombre de la propia izquierda, desembocaron en déficits democráticos, en la eliminación o restricción de derechos y libertades individuales y en profundos desajustes económicos”. “Esas experiencias deben llamarnos a la reflexión para evitar caer en errores que siempre terminan pagando los pueblos”.

El sector propuso además que se condene “sin excepciones toda forma de terrorismo”, en referencia al conflicto en Medio Oriente. El documento base del Frente Amplio refiere en esta parte a la “masacre” en Gaza y a lo que considera un “genocidio del pueblo palestino” por parte de Israel. “Esta condena es inseparable de nuestra vocación pacifista y antiimperialista: rechazamos tanto el terrorismo ejercido por organizaciones no estatales como el terrorismo de Estado y la violencia imperialista desplegada muchas veces bajo el pretexto de combatirlo”.

Acto de seregnistas Agustín Escudero

Los Seregnistas también llaman a que el “antiimperialismo” del FA no puede “limitarse a identificar el imperialismo respecto al accionar de una potencia determinada”, por lo que se debe condenar “toda forma de imperialismo”.

El documento base del Frente incluye en este marco numerosas críticas al “imperialismo” de Estados Unidos y numerosas mociones de comités de base procuran endurecer los cuestionamientos hacia la injerencia de la administración de Donald Trump.