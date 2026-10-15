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"Muchos errores infantiles": la fuerte autocrítica de Pablo Siles tras la dura derrota de City Torque ante Atlético Mineiro en la semifinal de la Copa Sudamericana

Luego del encuentro, el volante analizó la derrota que deja a City Torque muy comprometido para la revancha en el Estadio Centenario

15 de octubre de 2026 8:51 hs

La dura autocrítica de Pablo Siles tras la derrota de City Torque ante Atlético Mineiro

El volante de Montevideo City Torque, Pablo Siles, hizo una dura autocrítica tras la derrota 3-0 ante Atlético Mineiro de este miércoles en Belo Horizonte por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia histórica que está disputando el equipo ciudadano.

Luego del encuentro, el volante analizó el partido. “Sabíamos que era un campo muy difícil, un equipo muy bien trabajado, la verdad que era difícil para nosotros”, dijo a DSports.

“Pero aguantamos hasta que se nos dio. Creo que ellos encontraron un gol. Y después ellos crecieron en el mejor momento nuestro, habíamos crecido un poco, lamentablemente sufrimos el gol”, comentó.

Luego, se refirió a los tantos que sufrió el equipo de Marcelo Méndez. “Fueron por errores nuestros”.

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Atlético Mineiro 3-0 Montevideo City Torque: dura caída del celeste en la ida semifinal de la Copa Sudamericana

“En esta competencia, si cometes muchos errores infantiles, por decirlo así, lo pagas caro”, agregó el mediocampista.

Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

Atlético Mineiro rumbo a la final

Atlético Mineiro puso pie y medio en la final de la Copa Sudamericana 2026 al golear 3-0 este miércoles en casa a Montevideo City Torque, en el partido de ida de las semifinales del torneo continental.

Dos goles en la primera mitad de Reinier (37') y Bernard (42'), y otro del uruguayo Thiago Borbas (80') en la segunda pusieron al Galo cerca de la final, que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.

Empujado por su ruidosa afición, el Mineiro se adueñó desde temprano del balón y fue el claro dominador del encuentro, aunque se encontró con un City Torque muy bien posicionado atrás que concedió pocos espacios en los primeros minutos.

Una de las pocas jugadas de riesgo de los uruguayos llegó al minuto 34 con un cabezazo de Salomón Rodríguez, Delfim, con una gran parada, salvó bajo palos para el suspiro de la MRV Arena.

La respuesta del Galo fue casi inmediata y letal.

Marcelo Méndez

Marcelo Méndez

En el minuto 37, Tomás Cuello recibió un balón en la mitad de cancha y con un sombrerito lleno de calidad dejó sembrado a su marcador.

Encarando el arco rival, el argentino le cedió un pase dentro del área a Victor Hugo, que prolongó una asistencia para Reinier, quien a placer abrió el marcador.

Antes del descanso, el Galo amplió su ventaja con una gran jugada individual de Bernard.

Tras interceptar un pase rival en su campo, salió disparado hacia el arco uruguayo y en asocio con Reinier, entró en diagonal dentro de la medialuna y soltó un disparo colocado para el 2-0.

Vitinho

Vitinho

Fue el cuarto gol en los últimos cinco partidos de Bernard, jugador de 34 años formado en el club y único jugador restante de la plantilla del Mineiro que ganó la Libertadores en 2013.

El guión siguió igual en la segunda mitad, en la que el Mineiro mantuvo el control ante un rival bien cerrado.

La insistencia de Mineiro tuvo premio en el minuto 80, con una gran jugada colectiva que terminó con un centro raso desde la izquierda de Renan Lodi y que Thiago Borbas, anticipándose a la defensa, mandó al fondo de la red.

Con la ventaja de 3 goles, el Mineiro llegará con el pase a la final servidoe en el partido de vuelta del miércoles en el Estadio Centenario de Montevideo.

Alineaciones:

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim - Alan Franco, Vitao, (Vitor Hugo 85), Lyanco, Renan Lodi - Tomás Cuello (Alan Minda 85), Maycon - Victor Hugo (Igor Gomes 63), Kevin Castaño, Bernard (cap) (Mamady Cissé 77) - Reinier (Thiago Borbas). DT: Eduardo Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli - Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher (cap), Facundo Silvera - Franco Pizzichillo (Ezequiel Busquets 80), Pablo Siles (Diogo Guzmán 80), Gonzalo Montes Calderini, Esteban Obregón (Luka Andrade 81) - Ederson Salomón Rodríguez lima (Nahuel Da Silva 88). DT: Marcelo Méndez.

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