Torque salió del Grupo City y volvió hace semanas: la movida que tuvo que hacer para cumplir el reglamento de copas de Conmebol

Montevideo City Torque , que este miércoles (19:00 horas) visita a Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana , tuvo que dejar de formar parte del Grupo City durante varios meses para poder competir en el torneo de Conmebol y cumplir con sus reglamentos.

La normativa de la Conmebol establece que dos o más equipos de un mismo grupo empresarial no pueden disputar un mismo torneo para evitar controversias.

Ante esa situación, Montevideo City Torque, que forma parte del poderoso Grupo City desde 2017, tuvo que dejar de pertenecer al conglomerado que encabeza Manchester City, debido a que Bahia de Brasil, que fue adquirido por el grupo en 2023, también iba a disputar la Copa Sudamericana.

Para eso se formó un fideicomiso al que pasaron las acciones de City Torque.

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“Particularmente este año estuvimos durante todo el año, desde noviembre del año pasado, en un fideicomiso, las acciones del club pasaron a un fideicomiso, es medio complejo de explicar”, señaló este miércoles Javier Nóblega, CEO del club ciudadano, a El Espectador Deportes.

“Por una cuestión de las normas de Conembol, en noviembre del año pasado pasamos a este fideicomiso porque no podíamos estar dos clubes del Grupo compitiendo en el torneos regionales, en este caso Bahia y Montevideo, e incluso Bolívar”, señaló, mencionando al equipo boliviano que también es del City Group.

Etihad Stadium, el estadio de Manchester City AFP

Al quedar solo Torque en competencia, el fideicomiso se cerró y volvieron al Grupo. “Una vez que Bahia quedó eliminado, y también Bolívar, que compitió primero en Libertadores y después en Sudamericana, volvimos a ser parte del Grupo”, agregó Nóblega.

“Esto pasó hace dos o tres semanas, no hace mucho. Y ahora estamos reestableciendo un poco las relaciones con ellos (Grupo City) después de tanto tiempo sin tener comunicación”.

“Números confidenciales”

Al hablar de la rentabilidad del club, Nóblegaseñaló que es algo que “es muy año a año”.

“En este año, siempre y cuando podamos hacer un año bueno en cuanto a ventas, sí esperamos tener un año que sea rentable después de lo que fue la clasificación a la Sudamericana y las distintas fases que todavía no sabemos hasta donde llegaremos. Pero siempre y cuando hagamos un mercado de pases bueno, el club va a dar rentabilidad”, comentó.

Como informó Referí, en lo que respecta a premios por avanzar de series en la Copa Sudamericana, City Torque ya lleva recaudado US$ 3.725.000. En caso de llegar a la final, se asegurará otros US$ 2.500.000 por ser bicampeón y US$ 7.000.000 si levanta la copa, lo que además lo convertiría en el primer club uruguayo en ganarla.

Consultado por el presupuesto del club, Noblega no dio detalles. “Son números confidenciales que lamentablemente no los puedo compartir”, explicó. “Es un club de mitad de tabla hacia arriba del fútbol uruguayo, que más o menos se pueden imaginar de cuánto es”.

De cara al futuro, señaló que buscarán “establecer un presupuesto fijo”, impulsarse en sus jugadores surgidos en formativas, y “estabilizar los ingresos y ser rentables en el largo plazo”.