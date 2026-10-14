Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque: el invicto y el goleador ciudadano en la presente edición de la Copa Sudamericana que ilusionan al equipo de Marcelo

Montevideo City Torque visita este miércoles (19:00 horas) a Atlético Mineiro por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que buscará seguir haciendo historia para llegar a la final del torneo.

De avanzar en esta instancia, el equipo de Marcelo Méndez será el primer equipo uruguayo de la historia en clasificarse para la final de la Sudamericana. En este siglo, el único club de Uruguay que disputó una final en competencias fue Peñarol, en la Libertadores 2011 que perdió contra el Santos de Neymar.

La Conmebol destacó algunas estadísticas del equipo ciudadano y destacó que está invicto ante rivales brasileños en torneos continentales, con dos triunfos y dos empates.

Marcelo Méndez en el partido entre Montevideo City Torque y Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

Torque es el cuarto equipo que disputó al menos cuatro partidos contra estos equipos y todavía no perdió en dichas competencias, junto a Águilas Doradas (2V 2E), Ferro Carril Oeste (3V 1E) e Independiente Rivadavia (1V 3E).

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Otro dato alentador para el equipo de Marcelo Méndez es que cuenta con Salomón Rodríguez, el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2026 con siete tantos marcados hasta el momento.

Gastón Britos / FocoUy

Apenas 13 jugadores superaron esa cifra anotadora en una misma edición de la Copa: el único que lo hizo jugando para un equipo uruguayo fue Agustín Álvarez Martínez (10) con Peñarol en 2021.

Ventaja en el marcador

Además, City Torque cuenta con el mayor promedio de minutos en ventaja en el marcador por partido (46.5) desde que comenzó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo celeste solo estuvo perdiendo en dos de los 11 encuentros que disputó en esta edición de la Copa, ambos como visitante: 62 minutos contra Riestra en fase de grupos y 74 contra Cienciano en cuartos de final.

Otros datos de Torque señalan que cuando se adelanta, resigna la pelota, con un 43,1% de posesión.

La pelota parada es otra de sus claves, con siete de sus 18 goles, y el ataque directo, con cuatro tantos frente a ninguno en secuencias largas.

Marcó 18 tantos con 9,5 esperados, la mayor diferencia de la edición, y, como local, su registro es perfecto en 2026: seis partidos, seis victorias. En la historia del torneo, de hecho, todavía no conoce la derrota en casa, con siete triunfos y tres empates en diez presentaciones.

Los datos de Atlético Mineiro

Atlético Mineiro solo disputó dos series eliminatorias ante rivales uruguayos en torneos Conmebol, ambas en la instancia preliminar de la Libertadores 2019, cuando eliminó a Danubio en Fase 2 y a Defensor Sporting en Fase 3.

Buscará convertirse en el segundo equipo en clasificar a una final de la Sudamericana en ediciones consecutivas, logro que solo obtuvo Boca hasta el momento cuando fue bicampeón entre 2004 y 2005.

Thiago Borbas pelea una pelota con William Arao en el partido entre Atlético Mineiro y Santos por Copa Sudamericana Foto: AFP

Registra 15 triunfos en sus últimos 18 partidos como local en competencias Conmebol (2E 1D). En ese lapso, venció a los dos rivales uruguayos que recibió: 3-2 a Peñarol en la Libertadores 2024 y 2-1 a Juventud de Las Piedras en la Sudamericana 2026.

Atlético Mineiro anotó cuatro goles con secuencias elaboradas (+10 pases previos al remate) desde que comenzó la Sudamericana 2026, al menos el doble que cualquier otro equipo en la actual edición de la Copa (São Paulo y Olimpia, con dos).

Tomás Cuello lleva tres partidos consecutivos anotando con Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana 2026. El delantero argentino tuvo al menos una participación directa de gol en cinco de sus seis encuentros en esta edición de la Copa: acumula tres tantos y cuatro asistencias.

Everson, arquero de Atlético Mineiro, tiene la mayor cifra de goles prevenidos en lo que va de la Sudamericana 2026, con 5.01. Por otro lado, el arquero de City Torque, Franco Torgnascioli, registra la máxima cantidad de centros capturados en esta edición de la Copa, con 12.