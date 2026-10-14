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Thiago Borbas, uruguayo del Atlético Mineiro, llamó a "respetar" a Montevideo City Torque antes de las semifinales de la Copa Sudamericana

"Es uno de los clubes que está arriba de la tabla, y con uno de los mejores rendimientos de Uruguay", expresó el delantero uruguayo

14 de octubre de 2026 9:32 hs
Thiago Borbas pelea una pelota con William Arao en el partido entre Atlético Mineiro y Santos por Copa Sudamericana

Thiago Borbas pelea una pelota con William Arao en el partido entre Atlético Mineiro y Santos por Copa Sudamericana

Foto: AFP

El uruguayo Thiago Borbas, delantero del Atlético Mineiro, llamó a "respetar" a Montevideo City Torque en la previa de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que ambos equipos disputarán este miércoles desde las 19:00 en el Arena MRG de Minas Gerais.

Borbas fue consultado sobre Torque en una pequeña entrevista con el periodista brasileño Breno Delfino Alves, y el atacante declaró que el ciudadano es "un equipo bueno, que viene demostrando durante todo el año que está en una buena secuencia".

Además, el uruguayo valoró que Torque "es uno de los clubes que está arriba de la tabla, y con uno de los mejores rendimientos de Uruguay".

Por esto, el futbolista formado en River Plate aseguró que "hay que respetar" a Montevideo City Torque, como en Atlético Mineiro respetan "a cada equipo".

El millonario premio económico que tendrá en juego Montevideo City Torque en la semifinal ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Thiago Borbas metió un espectacular golazo de chilena para Atlético Mineiro, en la antesala de la semi de Copa Sudamericana contra City Torque

"El fútbol es eso, nada está asegurado, entonces hay que luchar, rendir y estar preparado para lo que venga", concluyó el delantero, que viene de ser el héroe de Mineiro en la remontada 2-1 al Santos por el Brasileirao el pasado fin de semana.

Borbas anotó el gol que dio vuelta el partido a los 97 minutos, con una increíble chilena que dio la vuelta al mundo en las redes sociales.

Su rendimiento en ese encuentro, sumado a la lesión del delantero Mateo Casierra, le dan una posibilidad de meterse en el once del entrenador argentino Eduardo Domínguez para el partido contra Torque.

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