Uruguay ya capta y procesa señales satelitales sin depender del exterior

Uruguay ya puede captar y procesar dentro de fronteras las señales que envían satélites meteorológicos, algo que hasta ahora no ocurría. La herramienta que lo hace posible es el Visualizador de Datos Espaciales, desarrollado por la Universidad Tecnológica (UTEC), que se lanza este jueves en la Torre Ejecutiva.

Detrás de la plataforma está el Grupo de Investigaciones Espaciales (GIEx) de UTEC, que se encargó de su diseño, programación y configuración. El sistema muestra datos sobre el aire, el suelo y el mar, y puede servir para pronosticar el clima, seguir cambios en el ambiente, ordenar el territorio o apoyar al agro.

Antes, quien quisiera usar estas imágenes tenía que darse de alta en servicios del exterior y aguardar a que se liberaran, explicó Natalie Aubet, investigadora de UTEC. Ahora el acceso es prácticamente inmediato.

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El país ya contaba con GEONETCast, un servicio que reparte información satelital y que se consulta desde la web del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet). La novedad del visualizador de UTEC es que no depende de terceros: la señal se capta y se trabaja en Uruguay .

Para Aubet, lo inédito es que permite seguir cada etapa del proceso de punta a punta: cómo llega la señal a la antena en tierra, cómo se decodifica, cómo se calibra y corrige, y cómo se transforma en productos que se pueden usar.

“Esto nos da autonomía para generar información propia sobre nuestro territorio y nuestras aguas”, señaló la investigadora. En el caso de los estudiantes, la diferencia es que podrán practicar con datos generados en el país en lugar de depender de material procesado afuera.

Camiones donados por China en Carrasco

El equipo que capta las señales fue donado por China y apunta a los satélites meteorológicos Fengyun-3. Va montado sobre camiones estacionados en la Brigada Aérea I –la Base Aérea General Cesáreo Berisso–, al lado del Aeropuerto de Carrasco.

La recepción es diaria y el procesamiento ocurre casi al instante. UTEC opera el sistema y ajusta los productos que genera; según Aubet, el GIEx también hizo más eficiente el procesamiento y perfeccionó los productos que venían de fábrica. El trabajo en la plataforma arrancó a fines de 2025.

El material ya se aplicó para estudiar cómo se dispersan las partículas del humo de las quemas en la Amazonía y de incendios en otros puntos de América Latina. Cualquiera que quiera usarlo puede hacerlo, y la idea es incorporarlo a las prácticas de los estudiantes de UTEC y al trabajo de investigadores locales.

Quien administra el sistema es un grupo de coordinación que se formó por resolución presidencial, con técnicos del MEC, el Ministerio de Ambiente, la Fuerza Aérea, UTEC y la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). La información respeta estándares internacionales de metadatos.

Durante el lanzamiento tomarán la palabra Ernesto Pecoits (UTEC), el coronel Gerardo Tajes (Fuerza Aérea), He Fei (Embajada de China) y Martín Clavijo, al frente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). Después, el GIEx explicará el sistema y lo mostrará en funcionamiento.