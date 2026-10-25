La lectura de Esteban Valenti sobre las elecciones en Brasil: Lula "se olvidó" de los jóvenes y Bolsonaro sería una "tragedia" para Uruguay

El periodista político Esteban Valenti opinó que una victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil sería una "tragedia" para Uruguay y América Latina . En una entrevista con Todo un Tema, el programa de streaming de El Observador, también analizó los errores de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva , entre ellos, que "se olvidó de la estructura etaria de la sociedad" .

"Creo que sería para América Latina y para el Uruguay en particular una tragedia que ganara Bolsonaro, de cualquier manera", afirmó Valenti durante la cobertura electoral. El periodista sostuvo que un triunfo del candidato de la familia Bolsonaro reforzaría "reforzaría las peores tendencias mundiales, en particular el peso de Trump" y supondría un "retroceso" político, social y cultural.

"Esta es una ultraderecha burda, esta es una ultraderecha que no tiene un texto, que no tiene un documento, que no tiene un programa más que el ataque a Lula, más que el ataque a la izquierda", sostuvo Valenti.

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Aunque Valenti consideró que los resultados de los anteriores gobiernos de Lula habían sido mejores que los del gobierno uruguayo de entonces, cuestionó la estrategia electoral del líder del Partido de los Trabajadores (PT). A su entender, varios errores de campaña contribuyeron a que la disputa con Bolsonaro fuera más ajustada de lo esperado.

Uno de los principales fue no haber tenido suficientemente en cuenta la edad de los votantes brasileños: "La primera cosa que hizo fue una campaña para los viejos, para lo anterior, para lo antiguo", señaló sobre la estrategia inicial de Lula. Como ejemplo, mencionó la presencia del músico Chico Buarque, una figura de gran relevancia para generaciones anteriores, pero que, según Valenti, "en un país que tiene el nivel de juventud que tiene Brasil iba a ser lo que pasó".

El periodista también cuestionó que la campaña no hubiera ofrecido una respuesta suficientemente convincente a los sectores de clase media que habían mejorado su situación económica y temían volver a la pobreza. Se refirió en particular a la denominada "clase C brasileña", integrada por "la clase media" que "llegaron a tener un negocio, una empresita".

Otro error que identificó fue la decisión de Lula de "no haber ido" al primer debate electoral. Si bien evaluó que los encuentros posteriores tuvieron resultados positivos para el candidato del PT, sostuvo que la primera etapa de la campaña no estuvo a la altura de las circunstancias.

Valenti también mencionó la prohibición de las apuestas deportivas como una decisión que, aunque tenía una "justificación muy sólida", le faltó "un conjunto de medidas intermedias para ayudar a los cuadros que han sido muy afectados".

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El periodista también sostuvo que las consecuencias de la elección brasileña irían más allá de la disputa ideológica y alcanzarían los intereses económicos y diplomáticos de Uruguay y de la región.

Consultado sobre cuánto afectaría a Uruguay una potencial victoria de Bolsonaro, Valenti afirmó que "nos va mucho", en particular, porque el senador "quiere disolver el Mercosur, justo en el momento estamos haciendo un acuerdo o hicimos un acuerdo con la Unión Europea", afirmó.

Sobre la posición del gobierno uruguayo ante la elección brasileña, Valenti consideró que "se ha movido con mucho cuidado, con mucha precaución". También valoró la declaración emitida por el Frente Amplio como "buena".

La falta de sucesores de Lula y la "enseñanza" para la izquierda uruguaya

Valenti consideró que la elección brasileña debía servir como una "enseñanza" para el Frente Amplio, tanto en la preparación de futuras campañas electorales como en la forma de ejercer el gobierno.

"Nosotros elegimos sucesores demasiado rápido y demasiado mal, y en realidad ese es un problema que tenemos que valorar también nosotros como enseñanza. Estas elecciones en Brasil son una enorme enseñanza, no solo para la campaña electoral del 2029, sino sobre todo para cómo gobernar a la izquierda. (...) Lo de la elección en Brasil va a influir de manera determinante. Si el gobierno próximo de Lula no es bien de izquierda, la próxima elección dentro de cuatro años va a ser todavía más difícil", dijo Valenti.