"Lo felicito, hasta ahora era una figurita decorativa": madre de Soledad Barrera celebró decisión de Orsi y pidió extender inhabilitación de la anestesista

La madre de Soledad Barrera —la pediatra fallecida diez meses después de sufrir un paro cardíaco durante una cirugía en 2023— se refirió este martes a la decisión del presidente Yamandú Orsi de restablecer los cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable tras la muerte de su hija. Barrera felicitó al presidente por tomar la decisión y aseguró que hasta hoy lo consideraba una "figurita decorativa".

" Me sorprende la decisión y lo felicito al presidente, porque, la verdad, hasta este momento era una figurita decorativa; él no hacía nada. Para mí, un desastre . Pero, bueno, veo que el hombre, o miró bien las cosas o se puso una mano en el corazón, y reaccionó como debería haber reaccionado de un principio, que no lo hizo. Que las pruebas siempre estuvieron", dijo Rosario Barrera en conversación con Todo Un Tema, un programa del streaming de El Observador.

Barrera cuestionó, de todas formas, que nadie se comunicó con ella: "Se nos quedó de llamar y comunicar la decisión del presidente; nunca se nos llamó. Hasta el día de hoy, nadie nos comunicó nada, cero empatía", expresó.

Orsi volvió a inhabilitar por cinco años a Inés Miralles, la anestesista condenada por la muerte de Soledad Barrera

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La madre de Barrera consideró que haber revocado la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) —que en octubre de 2025 había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles— es apenas un "granito de arena" . Según explicó, ya presentó una denuncia contra la anestesista ante el comité de ética médica y pretende que la sanción llegue al máximo previsto de diez años.

"Yo le agradezco al señor presidente que le haya vuelto a los cinco años, pero esto para mí es un granito de arena, porque yo ya hice una denuncia sobre Miralles en el comité de ética médica, donde voy por lo máximo, diez años. Que se le den los diez años", afirmó.

Consultada sobre esas denuncias, indicó que la presentada contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue rechazada en dos oportunidades, mientras que continuará adelante con la que involucra a Miralles.

"Hice [denuncias] contra Lustemberg y contra ella [Miralles]. La de Lustemberg me la rechazaron dos veces, lo dejé quieto. Dije: 'Ta, esta por ser ministra no van a mover un dedo'. Pero lo de Miralles lo voy a seguir haciendo”, señaló.

Barrera también aseguró que existen otros casos de presuntas irregularidades médicas, "pero la gente no se anima a denunciar".

La decisión de Orsi

Este martes, el presidente resolvió revocar la decisión del MSP de octubre de 2025 y restablecer la inhabilitación por cinco años que la Comisión de Salud Pública había dispuesto originalmente para Miralles.

La sanción se había impuesto luego de que la comisión identificara cuatro apartamientos graves de la lex artis durante la intervención quirúrgica a la que fue sometida Barrera el 26 de octubre de 2023 en el Servicio Médico Integral (SMI).

Durante el procedimiento, la pediatra sufrió un paro cardíaco que le provocó un daño neurológico severo e irreversible. Falleció en agosto de 2024, diez meses después. En diciembre de 2025, Miralles fue condenada por homicidio culpable mediante un proceso abreviado. La sentencia le impuso 24 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba.