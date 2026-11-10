Así será el primer casino de Grupo Cipriani en Punta del Este

Locanda Casino by Cipriani comenzará a operar en la próxima temporada de verano en La Barra, Punta del Este.

La iniciativa del casino en este complejo se dio a raíz de los retrasos en el megaproyecto del ex Hotel San Rafael. Tal como informó El Observador, el empresario italiano encontró en su resort Locanda una alternativa para poder operar con un casino durante la próxima temporada de verano.

A mediados de año, el Grupo Cipriani se reunió con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el que presentó un plan de acción con las características que tendría el casino y la inversión asociada. Para esto se estima que el Grupo Cipriani está dispuesto a destinar entre US$ 10 millones y US$ 12 millones.

Una nueva centralidad en La Barra y Manantiales: la reapertura de Locanda, el primer proyecto de Cipriani en Punta del Este

El casino de Locanda (ubicado en el ex hotel Mantra) está en obra y, según supo Café y Negocios, su apertura está prevista para el 15 de diciembre .

Locanda Casino by Cipriani contará con más de 125 máquinas tragamonedas de última generación y 15 mesas de juego. La oferta incluirá ruleta, craps, baccarat, blackjack y distintas variantes de póker, con una propuesta moderna y de nivel internacional.

Un comunicado emitido por la empresa destaca que el casino busca ofrecer un espacio en el que el entretenimiento y la hospitalidad se complementen, “en un ambiente sofisticado, cercano y acogedor”.

La innovación será otro de los pilares de la propuesta. El proyecto incorporará sistemas avanzados de videovigilancia y análisis especializado de la actividad de juego, junto con fichas que utilizan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para fortalecer la seguridad y la trazabilidad de las operaciones.

A estas herramientas sumarán equipamiento automatizado de última generación para la gestión de cajas y bóvedas. “La incorporación de estas soluciones apunta a alcanzar elevados estándares de seguridad, eficiencia operativa y transparencia, integrando la tecnología en el funcionamiento del casino y en el servicio a sus clientes”, informa el comunicado.

La propuesta se complementa con la preparación del equipo humano que se forma en la academia de Cipriani. “La apertura de Locanda Casino by Cipriani ampliará la oferta de entretenimiento de Punta del Este y reafirmará el compromiso de Cipriani con Uruguay y con el desarrollo del destino turístico. La inversión en tecnología y la formación de profesionales forman parte de esa apuesta”, resalta el Grupo Cipriani.

La primera generación de crupieres

El pasado viernes 6 de noviembre se llevó a cabo la primera graduación de la escuela de crupieres. Desde la empresa afirman que una parte significativa de quienes completaron la formación se incorporará al equipo de Locanda Casino by Cipriani.

La graduación vincula la formación profesional con oportunidades concretas de trabajo y tiene como objetivo acompañar la preparación de una nueva propuesta de entretenimiento para Punta del Este.

“Estamos realizando una importante inversión en tecnología e innovación, pero tenemos muy claro que nuestro verdadero diferencial será la hospitalidad. Podemos tener las máquinas más modernas y las mejores instalaciones, pero lo que hará que nuestros clientes quieran regresar será cómo los hagamos sentir. Y eso depende de nuestra gente. Nuestro staff es, sin duda, nuestro activo más valioso”, señalaron desde la Gerencia General del casino.