Batacazo uruguayo: Paytech Akua capta inversión por US$ 8.5 millones para acelerar su expansión en Latinoamérica

En 12 meses la startup Akua, cofundada por el uruguayo Juan José Behrend , el colombiano Carlos Marín y el brasileño Rodrigo Rodrigues pasó del sueño a la acción.

Los ejecutivos, que entre los tres acumulan más de 45 años de experiencia en el sector de pagos, consolidaron Akua como una solución cloud-native, impulsada por inteligencia artificial, escalable y de fácil intergración que permite a los comercios y compañías procesar y aceptar pagos con tarjetas de una manera rápida y segura.

“Nuestro objetivo es que cualquier empresa que quiera convertirse en adquirente pueda, en menos de seis horas, desplegar una solución completa de adquirencia de punta a punta: preparada para adquirir comercios, procesar pagos y operar con todo lo que implica. Nos posicionamos como la nueva autopista de pagos en Latinoamérica ”, señaló Juan José Behrend, actual CTO y cofundador de Akua, que anteriormente ocupó roles de liderazgo en PedidosYa, dLocal y Pomelo.

En su plataforma, Akua unifica el procesamiento de transacciones, pagos por link, tokenización, Tap to Phone, seguridad bancaria certificada y un Payments Hub en tiempo real en un solo sistema, su fuerte impronta innovadora en un sector tradicional posiciona a la compañía como un actor relevante en la transformación digital del comercio en la región.

La paytech, que nació en agosto de 2024 ,concretó en el último año dos rondas de inversión (la primera por US$ 4,3 millones en octubre pasado) y ahora otra de US$8.5 millones.

Esta última ronda fue co-liderada por Flourish Ventures y Cathay Latam, dos fondos globales con amplia trayectoria en el ecosistema fintech. A ellos se sumó la participación estratégica de inversionistas regionales de peso como Krealo, el brazo de corporate venture de Credicorp (Perú), Simma Capital (Colombia), Atlántico y Honey Island 4UM (Brasil) . Estos últimos son estratégicos en el plan de la fintech de acercarse a Brasil, el ecosistema fintech más avanzado de la región.

La operación también contó con el respaldo de inversionistas actuales, entre ellos Propel, fondo con sede en Silicon Valley que lideró la ronda pre-semilla junto a H2O, además de un grupo de inversionistas ángeles con reconocida trayectoria en la industria fintech a nivel global.

La compañía que ya comenzó a operar en Colombia y Uruguay espera, con esta nueva inyección de capital, conquistar más mercado en Colombia y pondrá el foco en su expansión a Brasil, México, Argentina, Perú y Centroamérica.

Un cambio de paradigma

“La infraestructura de pagos en la región ha sido históricamente fragmentada y obsoleta. En Akua ofrecemos una plataforma regional diseñada desde cero en la nube, que permite a una nueva generación de empresas escalar pagos digitales sin fricciones en Latinoamérica. Esta ronda es un respaldo claro a nuestra visión y al equipo que la está haciendo realidad”, afirmó Carlos Marín, CEO y cofundador de Akua.

El hub de pagos que cuenta con conexión directa con los sellos Visa y Mastercard permite a adquirentes, agregadores y plataformas de pagos centralizar su operación, automatizar flujos críticos y escalar pagos digitales en toda América Latina. Su modelo de Adquirencia como Servicio (AaaS) tiene capacidad integrada para procesar más de 50 millones de transacciones diarias. Un comunicado emitido por la compañía informó además que, en su primer año de operaciones, Akua logró homologaciones exprés respaldadas por las principales marcas internacionales.

La inteligencia artificial está presente en toda la plataforma: desde el onboarding, la detección y prevención de fraudes, hasta el servicio al cliente. En los hechos cuenta con más de 20 agentes de inteligencia artificial activos que permiten a los clientes escalar su operación lo que reduce hasta un 60% de sus costos operativos.

En el comunicado difundido por la compañía algunos de sus inversores justificaron su apuesta en la paytech. “Akua está demostrando que la próxima generación de adquirencia puede construirse a la velocidad de una startup”, resaltó Federico Gómez Romero, Head de Cathay Latam y remarcó: “su audaz ejecución y visión los posicionan de manera ideal para transformar los pagos digitales en los mercados emergentes”.

En tanto Diana Narváez de Flourish Ventures dijo que su plataforma e adquirencia certificada demuestra “la claridad, agilidad y disciplina necesarias para reinventar la infraestructura de pagos en toda América Latina”. “Estamos encantados de respaldar a un equipo con la ambición y la capacidad para impulsar la próxima ola de infraestructura fintech en la región”, concluyó.