Startup de ecommerce Gopersonal captó US$ 300.000 del reconocido fondo americano 500 Global

La empresa uruguaya Gopersonal , especializada en acelerar el ecommerce mediante soluciones de inteligencia artificial (IA), anunció el cierre de su primera ronda de inversión.

Según detalló a Café y Negocios, Juan Vaz, uno de los cofundadores de esta solución fundada en 2023, la ronda es de US$ 300.000 y está liderada por 500 Global , una reconocida firma de capital de riesgo de origen estadounidense que tiene más de US$2.000 millones de activos bajo gestión.

El capital se destinará a la consolidación de Calvin, un producto que la startup lanzó hace tres meses y que trata de un agente de inteligencia artificial diseñado para automatizar procesos en e-commerce y reducir los tiempos operativos de los retailers.

Gopersonal, que hasta ahora se especializaba en la personalización del comercio electrónico impulsada por IA , identificó en sus clientes la necesidad de contar con una plataforma de agentes entrenados y supervisados por expertos para desempeñar funciones especializadas dentro del mundo del ecommerce, como el análisis de datos, la optimización de conversión y el diseño.

La compañía opera actualmente en Uruguay, México, Perú, Colombia y Chile y además de la consolidación del producto, buscan potenciar su expansión internacional a través de este capital. El foco, adelantó Vaz a Café y Negocios, estará puesto en ampliar su presencia en el mercado colombiano y mexicano.

“La compañía ya tiene un nivel de facturación relevante en estos mercados, pero esto va a permitir tener una presencia más fuerte”, sostuvo Vaz.

Para el 2026 la meta de la empresa, que hoy tiene 25 clientes -entre ellos Calvin Klein, Jazmin Chebar y Samsung-, y un equipo de 15 personas, es alcanzar una facturación recurrente anual de US$1 millón, y convertirse en una referencia en la utilización de IA en el comercio electrónico de la región.

A lo largo de su trayectoria 500 global ha invertido en compañías como Canva, Udemy y Twilio, hoy consolidadas como referentes tecnológicos a nivel global.

En Uruguay el fondo hizo su primera inversión en 2022, en Habitué, una plataforma de venta online personalizada para negocios gastronómicos. En este caso el capital aportado fue de US$ 60.000, en el marco de una convocatoria para startups latinoamericanas.

Además del capital, Gopersonal accederá a asesoramiento y mentorías por parte de expertos de la firma, cuyo objetivo es impulsar a los emprendedores mediante su experiencia local en EE. UU. y en ecosistemas emergentes, financiamiento, acceso a redes globales y recursos estratégicos que potencien su crecimiento.