La medida ejemplarizante que tomaron en Brasil con un jugador que dirige Paulo Pezzolano en Internacional de Porto Alegre tras fracturar a un rival: no jugará hasta que vuelva el lesionado; mirá el video

La Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil tomó una decisión disciplinaria sin precedentes que generó repercusión a nivel internacional. El defensor central Victor Gabriel, jugador de Internacional de Porto Alegre que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano, fue sancionado con una suspensión condicional que le impedirá volver a las canchas hasta que el delantero Gabriel Pec, del Cruzeiro, reciba el alta médica tras haber sufrido una grave fractura producto de una entrada suya.

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El incidente tuvo lugar la semana pasada durante el cruce por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, cuando Victor Gabriel disputó un balón dividido mediante un duro planchazo sobre Pec.

La acción derivó en la inmediata expulsión del zaguero del conjunto gaúcho y en el traslado de urgencia del atacante de Cruzeiro, a quien posteriormente se le diagnosticó una fractura en la tibia izquierda, con un tiempo de rehabilitación estimado entre tres y cuatro meses.

La medida que se toma como ejemplo en Brasil Ante la gravedad del impacto y las consecuencias físicas para el agredido, el tribunal deportivo resolvió aplicar una medida ejemplar: el defensor de Internacional no podrá competir oficialmente hasta que el cuerpo médico de Cruzeiro autorice la reincorporación de Gabriel Pec a los entrenamientos, fijando únicamente un plazo máximo límite de 180 días de inhabilitación.