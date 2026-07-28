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Tigre vs Nacional EN VIVO: Jorge Bava confirmó el equipo con el que busca un milagro para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana

Los tricolores visitan a Tigre en el repechaje del segundo torneo de Conmebol y necesitan levantar el 0-3 que sufrieron en el Gran Parque Central

28 de julio 2026 - 17:23hs
Jorge Bava

Jorge Bava

Foto: Gastón Britos/Focouy
Luciano Boggio y Bruno Leyes en el partido de ida en el Gran Parque Central entre Nacional y Tigre

Luciano Boggio y Bruno Leyes en el partido de ida en el Gran Parque Central entre Nacional y Tigre

Foto: Dante Fernández/AFP

EN VIVO

Nacional enfrenta este martes a Tigre a partir de la hora 19 en Buenos Aires, en la revancha del repechaje para definir la clasificación octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el encuentro de ida los argentinos ganaron 3-0 y tienen prácticamente asegurado su pasaje entre los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol. Nacional necesita ganar por cuatro goles para seguir en el torneo. Si se impone por tres, definirán por penales. En cualquier otro escenario, triunfo argentino, empate o victoria de Nacional hasta por dos goles, clasifica Tigre.

Seguí en vivo la previa, el partido y todas las estadísticas:

Seguí en vivo Tigre vs Nacional

Los detalles del operativo de seguridad para Tigre vs Nacional

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Bueno Aires a través de la APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro entre Nacional y Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, contará con la participación de 370 efectivos, 50 agentes de seguridad privada, 40 trabajadores de Utedyc, cuatro ambulancias, servicio y posta médica en el estadio.

La apertura de puertas del estadio será a la hora 16.

El encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos.

APreViDe recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Habrá un refuerzo del operativo de seguridad, control de entradas, carné y DNI en los accesos. Se ejercerá el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

El público local accederá al estadio por Av. Perón y Carlos Casares a la tribuna popular. Al sector platea por Facello y Ambrosoni.

La parcialidad de Nacional ingresará por Av. Libertador, entre Guido Spano y Moreno, con venta anticipada de entradas.

Los simpatizantes de Nacional que arriben al en micros, combis y vehículos deberán salir obligatoriamente de los puntos ya establecidos con la custodia policial correspondiente.

APreViDe solicita evitar expresiones racistas y actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se recuerda que en atención a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. APreViDe advierte que en el caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

Recomiendan a los hinchas asistir temprano al estadio.

Quiénes son los árbitros para Tigre vs Nacional

Un equipo arbitral de Brasil dirigirá el partido entre uruguayos y argentinos.

Árbitro: Flavio Rodríguez

Asistentes: Rafael Da Silva y Luanderson Dos Santos.

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira.

VAR: Wagner Reway

AVAR: Rodrigo Guarizo

Asesor de árbitros: Roberto Perassi

Confirmado el equipo de Nacional para enfrentar a Tigre

El 11 que utilizará Jorge Bava este martes alineará a: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

El equipo tricolores sufre cuatro bajas:

Bruno Zuculini fue expulsado en la ida al comienzo de la segunda mitad y no estará este martes,

Sebastián Coates, que se recupera de desgarro que sufrió ante Tigre,

Baltasar Barcia, por un golpe en el tobillo, y

Juan Cruz de los Santos, se resintió de un golpe en la rodilla.

Los suplentes de Nacional: Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Santiago Silva, Nicolás Lodeiro, Paolo Calione, Pavel Núñez, Benjamín Núñez, Tiziano Correa, Rodrigo Martínez, Tomás Viera, Luciano González y Juan Ignacio García.

Así fue el partido de ida en el Gran Parque Central

Nacional tuvo una noche de terror y perdió 3-0 ante Tigre. Haciendo click aquí podés acceder a la crónica del primer partido.

El presidente de Nacional habló previo al partido en Buenos Aires

Ricardo Vairo se refirió al momento de Nacional y a la búsqueda de la "estabilidad emocional", la "esencia especial" de Flavio Perchman con sus declaraciones y las posibles ventas del club.

Vairo analizó la previa del duelo de este martes y el momento de Nacional. “Siempre en los días de partido uno se levanta con esa expectativa, la ansiedad empieza a crecer, y con esa ilusión de que hoy podamos empezar a cambiar la pisada y se empieza a dar lo que todos teníamos, la expectativa que se iba a dar en este segundo semestre y lamentablemente no se ha podido consolidar. Con mucha fe, con confianza y es la cancha la que habla y es lo que creo que ojalá podamos empezar hoy el camino que todos queremos, que es ir rumbo al bicampeonato y si se pudiera dar una clasificación hoy más que contento”.

“Pero en principio la expectativa es poder ver al equipo que todos queremos, un equipo ordenado, sólido, en defensa y que después salga a buscar el partido”, agregó.

Podés leer la entrevista completa haciendo clic aquí.

¿Cuál será el próximo rival del ganador de Tigre vs Nacional?

El ganador de esta llave se meterá entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Montevideo City Torque.

¿Dónde ver en vivo Tigre vs Nacional?

El partido se podrá ver en vivo por a través de la señal de DGO, DSports (canales 310/1310), Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juegan este martes la revancha Tigre vs Nacional?

El encuentro comenzará a la hora 19. El escenario del partido será el Estadio José Dellagiovanna, conocido popularmente como el Coliseo de Victoria, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Comienza la transmisión EN VIVO de Tigre vs Nacional

Se inicia en Referí la transmisión de la revancha de los tricolores ante Tigre por Copa Sudamericana.

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