Ataques de perros del basurero de Melo ya no solo terminan con ovejas muertas: ya están matando vacunos

Productor decidido a vender todos sus animales

"La verdad, te soy sincero, estoy decidido a vender todo, no me queda otra. Hay ataques de perros sueltos, que son esos que no tienen a nadie que se haga responsable de ellos, a cada rato. Es un drama que lo sufro al igual que los vecinos, cuando no le toca a uno le toca a otro, hay días que le pasa a varios al mismo tiempo", lamentó.