Cuatro ataques de perros en un mes: la historia de un ovejero que resiste

Casi un año atrás Pedro Scremini, junto a otros ovejeros, llegó a la Plaza Independencia con ovejas muertas y algunas lastimadas para mostrar frente a la Torre Ejecutiva un problema que no es nuevo: los ataques de perros a lanares.

Como en aquel inicio de año, el 2023 también fue difícil para este productor. En menos de un mes perros entraron cuatro veces a su campo y mataron a más de 20 ovinos, dejándole una pérdida económica que supera los US$ 4.000.

Eran las 11 de la noche del domingo 8 de enero cuando la esposa de Pedro le dijo que había escuchado un ruido en el campo. En el pueblo, Fraile Muerto, había fiesta esa noche, por lo que el movimiento era grande. Pedro se aprontó y, con rifle en mano, salió al campo, lo recorrió, pero no vio nada raro y volvió a su casa. "Así es la vida cuando tenes problemas con perros, vivis a los saltos", aseguró a El Observador. A la mañana siguiente, uno de los trabajadores que lo acompaña en el predio le confirmó la mala noticia: "Entraron los perros".

En ese último ataque, el cuarto en un mes, cuatro ovejas de pedigrí fueron mordidas por perros, unas que habían sido lastimadas en un ataque anterior fueron mordidas nuevamente y unas ovejas "de consumo" que estaban en un corral fueron "masacradas", contó.

Pedro Scremini

Además de la afección económica, los productores sufren en lo emocional por perder animales a los que crían con dedicación.

"Seguimos con la sangría"

"Seguimos con la sangría", escribió Pedro en el último mensaje de Whatsapp que acompañado con varias fotos de sus ovinos atacados compartió con productores colegas. Es la forma que tienen de avisarse cuando hay un problema y se ha vuelto también una manera de descargarse. Porque además de las pérdidas económicas, cada ataque de perros a lanares tiene un golpe emocional muy fuerte para quien los cría, aseguró.

"No sabemos qué más hacer. Denunciamos pero realmente nadie se preocupa", dijo.

Pedro Scremini

Algunos animales de pedigrí fueron atacados.

En el primer ataque de esta serie de cuatro que sufrió este productor en el último mes murieron 20 ovinos. Primero fueron cuatro los mordidos, luego ocho. Merino Dohne de plantel y carneros de venta fueron las víctimas de aquel ataque al inicio de diciembre, 20 ovejas de plantel murieron en total y varias quedaron vivas pero heridas.

Después de ese ataque el productor hizo siete noches de guardia en el campo para encontrar a los perros, pero no lo logró.

Según contó, los perros atacantes son del pueblo, lo saben porque durante una recorrida encontraron a uno mordiendo a una oveja en un tajamar, pero no pudieron detenerlo, se escapó hacia el poblado.

Pedro Scremini

Los ovinos que quedan con vida pero lastimados difícilmente pueden salvarse.

US$ 4.000 perdidos en 35 días

En un segundo ataque, días después, siete animales más murieron. La suma sigue, el lunes 2 de enero de este nuevo año ovejas de pedigrí fueron mordidas en un nuevo ataque.

En algunos casos los ovinos mueren en el momento, en otros quedan vivos pero tienen que ser sacrificados, porque difícilmente se recuperan, contó el productor. "Por dentro quedan molidas porque el diente de perro rompe mucho músculo", explicó.

En uno de los ataques un carnero fue mordido en una pata, lo curaron y lo llevaron con los animales de cabaña, pero pese al cuidado, no lo pudieron salvar.

Las pérdidas económicas son grandes, los carneros (de los que murieron tres) valen US$ 500 cada uno, las ovejas de pedigrí tienen un alto valor, algunas son hijas de trasplante de embrión, otras son madres de los mejores machos del predio, "y no valen US$ 100, valen más", indicó Pedro. "Por lo menos US$ 4.000 llevo perdidos en 35 días", aseguró.

Pedro Scremini

Encontraron a un perro atacando a un ovino en un tajamar.

Para hacerle frente a este problema Pedro ha tomado varias medidas como usar alambrado eléctrico para delimitar las zonas de pastoreo, porque los carneros de venta están en praderas y necesitan comer, ya que si rebajan de peso no los puede vender; cambiar algunas ovejas de potreros o encerrar durante la noche a los 260 corderos que tiene recién destetados.

Los borregos de venta que prepara para participar en la Nacional Donhe, en la Expo Melo en febrero, animales con lana de 18 micras a los que les ha dedicado mucho esfuerzo y en los que tiene puestas muchas expectativas, le generan gran preocupación, "no sabemos si llegan vivos", mencionó.

Hace más de un mes que intenta agarrar a los perros, hasta ahora sin resultado.

Hacerle frente a los ataques de jaurías no solo insume dinero, también tiempo, comentó.

"Lo que pasa en estas situaciones es que los productores abandonan las ovejas o se achican tanto que pasa a ser algo que ni siquiera es una unidad económica. En mi caso me pongo porfiado porque no puede ser, y no lo voy a dejar, pero es difícil aguantar la parte emocional", concluyó.

Pedro Scremini

"Así es la vida cuando tenes problemas con perros, vivis a los saltos", aseguró el productor.