/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 10 de diciembre EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

10 de diciembre 2025 - 22:48hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 10 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 45.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 40.131.080 y no tuvo aciertos. El Pozo Revancha ponía en juego $ 5.858.468 y también quedó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 10/12/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 30
  • 15
  • 45
  • 29
  • 36
  • Bolilla extra: 41

Resultados del Pozo Revancha

  • 40
  • 31
  • 06
  • 08
  • 18

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

5 de Oro Pozo de Oro

