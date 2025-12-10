5 de Oro: resultados del miércoles 10 de diciembre EN VIVO

Este miércoles 10 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 45.000.000 , lo que equivale a más de U$S 1.000.000 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 40.131.080 y no tuvo aciertos . El Pozo Revancha ponía en juego $ 5.858.468 y también quedó vacante .

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

30

15

45

29

36

Bolilla extra: 41

Resultados del Pozo Revancha

40

31

06

08

18

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.