5 de Oro: resultados del miércoles 3 de diciembre EN VIVO

Este miércoles 3 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 39.000.000 , lo que equivale a más de U$S 990.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 22.649.187 y resultó vacante , mientras que el Pozo de Plata repartía $ 708.155 y tuvo dos aciertos que se llevaron $ 354.078 cada uno .

El Pozo Revancha ponía en juego $ 16.952.177 y también quedó vacante .

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

10

06

11

26

43

Bolilla extra: 44

Resultados del Pozo Revancha

22

06

02

08

32

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.