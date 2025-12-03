Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Viernes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 3 de diciembre EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

3 de diciembre 2025 - 22:48hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 3 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 39.000.000, lo que equivale a más de U$S 990.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 22.649.187 y resultó vacante, mientras que el Pozo de Plata repartía $ 708.155 y tuvo dos aciertos que se llevaron $ 354.078 cada uno.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 16.952.177 y también quedó vacante.

Más noticias
Sorteo del 5 de oro
TIPO DE CAMBIO

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 39 millones de pesos

Sorteo del 5 de oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados de este domingo 30 de noviembre

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 03/12/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 10
  • 06
  • 11
  • 26
  • 43
  • Bolilla extra: 44

Resultados del Pozo Revancha

  • 22
  • 06
  • 02
  • 08
  • 32

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

De Montevideo a Rivera en avión: horarios, precios, y diferencias con otros medios de transporte del nuevo vuelo doméstico que tiene Uruguay
VUELO

De Montevideo a Rivera en avión: horarios, precios, y diferencias con otros medios de transporte del nuevo vuelo doméstico que tiene Uruguay

Escuelas con cada vez menos niños: Primaria se ahorrará casi 4 millones de pesos en 2026 por reducción del salario de directores de instituciones con menos matrícula
EDUCACIÓN

Escuelas con cada vez menos niños: Primaria se ahorrará casi 4 millones de pesos en 2026 por reducción del salario de directores de instituciones con menos matrícula

El hotel que apostó a lo que pocos miran y logró que cada vez más visitantes lo elijan para hospedarse, trabajar y organizar eventos
HOTELERÍA

El hotel que apostó a lo que pocos miran y logró que cada vez más visitantes lo elijan para hospedarse, trabajar y organizar eventos

Así inició el show de Shakira en el Estadio Centenario
SHAKIRA

Shakira en el Centenario: el espectáculo inició con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos