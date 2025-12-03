5 de Oro: resultados del miércoles 3 de diciembre EN VIVO

Este miércoles 3 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 39.000.000, lo que equivale a más de U$S 990.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 22.649.187 y resultó vacante, mientras que el Pozo de Plata repartía $ 708.155 y tuvo dos aciertos que se llevaron $ 354.078 cada uno.
El Pozo Revancha ponía en juego $ 16.952.177 y también quedó vacante.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 03/12/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 10
- 06
- 11
- 26
- 43
- Bolilla extra: 44
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.