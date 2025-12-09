Dólar
Cuestionamientos de los agrónomos a denuncias de apicultores sobre mortandad de abejas en miles de colmenas

La Asociación de Ingenieros Agrónomos señaló, con relación a la mortandad de colmenas denunciada por los apicultores, que la cifra es "marginal"

9 de diciembre 2025 - 17:50hs
Agrónomos realizaron varias puntualizaciones tras la queja de los apicultores por la mortandad de abejas.

Pexels (archivo)

La Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) del Uruguay señaló, con relación a la mortandad de colmenas denunciada por los apicultores, que el volumen de unidades productivas involucrado -unas 11.000- es menos del 2% del stock nacional, una cifra "marginal" considerando "el punto de vista epidemiológico y productivo".

Para la institución que nuclea a los profesionales de la agronomía, presidida por Martha Toyos, "es importante aportar precisión técnica para evitar interpretaciones desproporcionadas".

La denuncia de los apicultores y la sospecha

Al inicio de diciembre el apicultor Jihmy Fiorelli, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), denunció a El Observador que con base en datos recibidos por la gremial había 11.000 colmenas con sus poblaciones de abejas muertas, debido a inadecuadas aplicaciones de agroquímicos, con la sospecha de un daño mayor, dado que muchos productores preferían no hacer la denuncia para evitar que los insten a movilizar sus unidades de producción, lo que les incrementa los costos.

La AIA, tras comparar ese dato de 11.000 colmenas con las 600.000 existentes en todo el país, consideró que "el evento no ocurrió en un único punto, sino que fue disperso en distintas zonas agrícolas, lo cual sugiere la necesidad de un análisis fino y evita atribuir automáticamente una causa uniforme".

Informó, tal como lo hizo también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que se están realizando estudios de laboratorio para identificar las causas de la mortalidad.

Aplicaciones agrícolas monitoreadas por el MGAP

"A pesar de no contar aún con resultados, algunos actores han señalado a las aplicaciones de agroquímicos como responsables. Este tipo de afirmaciones, sin evidencia, no contribuye al análisis técnico. Cabe recordar que las aplicaciones agrícolas están monitoreadas por el MGAP, así como la ubicación y los movimientos de las colmenas, lo que permite cruzar información de manera objetiva", se señaló en un comunicado de la AIA (ver el texto completo más adelante).

También se expresa que "Uruguay es un país altamente agroexportador: cerca del 70% de las exportaciones provienen del sector agropecuario. Por ello, es fundamental abordar estos temas con rigurosidad científica, evaluando la magnitud real de los eventos y sus causas comprobadas. Afirmar relaciones causales sin sustento puede generar alarma injustificada y dañar tanto al sector apícola como al agrícola".

Se destaca, también, que los agrónomos "trabajamos con criterios de sustentabilidad y protección ambiental, conscientes de que la producción depende del equilibrio de los ecosistemas".

"Para poder mejorar ese equilibrio, es indispensable analizar cada evento con datos y no con presunciones", se concluye en el documento.

Carta de Asociacion de ingenieros Agronomos Mortalidad Apicola

