Los detalles del "brutal ataque" de una jauría a pocos kilómetros de Melo

Este sábado, luego de lo que definió como “un brutal ataque de una jauría”, Leonardo Rosas estuvo a punto de llevar a todos sus ovinos a una feria ganadera para rematarlos, bajándole así la cortina a ese negocio ganadero familiar para quedarse solo con los vacunos, que son menos susceptibles a ataques de perros por su tamaño.

“Me mataron siete, lastimaron a 12 o 13 más, la impotencia que te da es terrible, te cansa que nadie te ayude, que pasen los gobiernos y todo siga igual o peor”, dijo a El Observador desde su campo, próximo a Melo.

“Hace tres noches que casi no duermo, te da una pena tremenda ver cómo sufren los animales. A una oveja, por ejemplo, “la comieron viva, le sacaron toda la paleta del cuarto, cuando la encontré no estaba muerta, era horrible cómo sufría”, contó.

Consecuencias del ataque en el campo de la familia Rosas.

Leonardo integra una tercera generación de productores ganaderos de escala familiar, con manejo de vacunos y lanares, en un establecimiento ubicado en el km 12,5 de la ruta 26 que une la capital departamenal de Cerro Largo con Río Branco.

“Las ovejas son Corriedale, pero ya no tenemos muchas, por este motivo de los ataques de los perros”, lamentó.

Consecuencias del ataque en el campo de la familia Rosas.

Así fue el ataque

El ataque de la jauría se produjo en la madrugada del sábado.

“Tenía a las ovejas al lado de la casa, para que estén más cuidadas, pero los perros igual vinieron”, detalló.

Fueron, porque los vio, siete perros. Dijo que sobre las 2 de la mañana los perros propios empezaron a ladrar, que se levantó y salió y no vio nada, seguramente porque los perros andaban ya en la vuelta, pero en un campo vecino.

Sobre las seis de la mañana de nuevo los perros suyos comenzaron a ladrar, entonces salió, vio una oveja suelta y sola al lado del galón y eso le llamó la atención. Sin dudas, algo pasaba. Entonces, a lo lejos, vio a la jauría rodeando y atacando en un potrero donde había 150 ovejas, contra el arroyo Chuy.

Buscó espantarlos a los gritos, no pudo, entonces fue a buscar el rifle y mató a uno (amparado en que la ley lo habilita si encuentra perros dentro del predio atacando a sus animales), pero los otros seis escaparon para refugiarse en el monte.

“A uno lo pude matar, pero no es fácil, son muy ariscos”, dijo.

Después, el mismo sábado, esos perros seguían en la vuelta y atacaron en lo de un vecino, es decir que el problema lejos está de haberse solucionado y se temen nuevos ataques en cualquier momento, incluso algunos volvieron a su campo.

Consecuencias del ataque en el campo de la familia Rosas.

Perros de La Pedrera

Son, dijo, perros que se alimentan en el basurero de La Pedrera, ubicado a unos 3 kms en línea recta. “Están tirados ahí, no tienen dueño, comen basura y cuando se les da atacan a las ovejas”, añadió.

Señaló que hay 60 o 70 perros sin control y que ese grupo de siete que ingresó a su campo es probable esté conformado por una perra en celo y perros que la siguen, “está lleno de perras pariendo, nadie controla eso y lejos de achicarse el problema se agranda”.

En este ataque perdió siete ovejas, todas prontas para parir en 15 días, por lo tanto hay una pérdida directiva estimada en US$ 100 por animal y otra proyectada, por la producción que no habrá por estas muertes y la de los corderos que no nacerán.

Uno de los corderos que por pocos días no llegó a nacer.

Además, hay otra docena de ovinos lastimados, algunos mucho, incluso tal vez alguno no pueda recuperarse, pese a la inversión extra que el productor está realizando en tiempo y dinero para tratar con antibióticos las heridas causadas por los perros.

El productor, le pasa a muchos, con problemas habituales como poder comercializar lana y carne en condiciones adecuadas para obtener un margen de rentabilidad razonable, algo que no siempre se consigue, tiene que lidiar además con lo que Leonardo definió como “un drama”, el ataque de los perros.

Leonardo dijo que él, luego de anteriores ataques, hacía dos años que no le había tocado padecer este problema, pero que sí hubo vecinos afectados.

“Yo empecé a encerrar a las ovejas, para tenerlas más cerca y vigiladas, pero a un vecino le mataron 70 ovejas y a otro dos terneros”, contó.

Consecuencias del ataque en el campo de la familia Rosas.

Protectoras, solo de perros

Leonardo, como sucede con otros productores, ve con desánimo que se suceden los gobiernos en lo departamental y en lo nacional y las soluciones no aparecen. “Yo pago todos los impuestos, estoy al día y en esto me siendo solo, sin que nadie se preocupe”, comentó.

Señaló que parece que tienen más importancia las protectoras de los animales, “que tampoco ayudan, son en realidad solo protectoras de perros, cuando las ovejas también son animales y esos perros son un peligro también para las personas”.

Para él, alguien tiene que ocuparse de ir al basurero, capturar los animales y tenerlos como los quieran tener, pero no sueltos.

“No parece algo tan complicado terminar con esa perrada que está suelta”, apuntó.

Agregó que él hizo la denuncia policial correspondiente y que una vez se le dijo que esos perros son los mismos que una vez fueron capturados, dados a una protectora y esa protectora al poco tiempo los soltó porque no los podía tener.

Consecuencias del ataque en el campo de la familia Rosas.

Un corderito de dos días encontrado perdido tras la muerte de su madre por el ataque de los perros.

Ataques a personas

El riesgo de los perros sueltos, que forman jaurías, sin dueño, que atacan a los animales se extiende a las personas. Leonardo contó que un vecino de La Pedrera le dijo que incluso su señora había salido al patio y los perros “la avanzaron”, por suerte sin llegar a agredirla dado que regresó a la casa a tiempo.

Carneros recientemente adquiridos para mejorar genéticamente.

Parte de la majada de Leonardo Rosas.