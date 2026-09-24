Batacazo celeste en el Mundial de Perros de Pastoreo: dos semifinalistas y un subcampeón del mundo

Los tres uruguayos que compitieron en el reciente Mundial de Perros de Pastoreo , desarrollado en Escocia , fueron grandes protagonistas: los dos que concursaron en la categoría mayores avanzaron a semifinales y el que lo hizo en menores llegó a la final y fue subcampeón del mundo .

El 8° Mundial de Perros de Pastoreo se celebró del 16 al 20 de setiembre de 2026, en Huntington Farm, Lauder, Escocia. Participaron más de 300 perros de 34 países que fueron clasificando en eventos nacionales. La Copa del Mundo la organiza cada tres años la International Sheep Dog Society (ISDS), creada en 1906, dura cinco días y hay diversas instancias clasificatorias de alta exigencia para los perros y sus dueños y entrenadores. Hasta ahora los mundiales se han realizado todos en Europa: el primero fue en Gales 2002 y hubo ediciones posteriores en Irlanda, Inglaterra, Escocia y Países Bajos.

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“Es increíble lo que lograron, la felicidad que tenemos todos los que estamos en esto es tremenda, es histórico lo que consiguieron”, enfatizó Christian González, integrante de la Asociación Uruguaya de Perros de Pastoreo (AUPP), la institución que organiza en el país, durante todo el año, actividades de promoción y competencia de pastoreo con perros.

En la categoría mayores, en la que inicialmente compitieron más de 300 binomios, Juaquina Padern, de Masoller, con Bek se metió en semifinales (solo avanzaron los 42 mejores) y lo mismo logró Hugo Finozzi, de Cerros de Vera, con Bacco. Juaquina quedó en el puesto 29 del mundo y Hugo en el 32.

En la categoría menores, para jóvenes Sub 21, participaron 25 duplas, solamente tres avanzaron a la final y uno de ellos fue Nahuel Yaben, de Chileno Chico, quien compitió con sus perras –Nicki y Rusa– y terminó segundo en el mundo conformando equipo con Rusa.

Perros de Pastoreo: Juaquina, semifinalista en el Mundial de Escocia 2026.

Perros de Pastoreo: Hugo, semifinalista en el Mundial de Escocia 2026.

Perros de Pastoreo: Nahuel, finalista en el Mundial de Escocia 2026.

De visitantes y contra los mejores

Lo que se logró tiene una especial relevancia considerando que estos uruguayos y sus perros no solo compitieron “de visitantes” y “contra los mejores del mundo”, también por el esfuerzo que hay atrás: nadie les regaló nada, ellos cubrieron todos sus gastos –unos US$ 10.000 la menos cada uno para participar–, con la ayuda invalorable de muchos que confiaron en ellos y pusieron su granito de arena para que dejen muy en alto a Uruguay, con alguna donación o simplemente comprando un número de una rifa.

En competencias de perros de pastoreo Uruguay, señaló Christian, ha venido progresando constantemente y una muestra del valor de lo conseguido en este mundial es que iniciaron la competencia 84 participantes de los cuatro países que son la cuna de la raza, Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra, con 19 clasificados entre esos cuatro países a semifinales, mientras Uruguay fue con solo dos en la misma categoría y los dos quedaron clasificados entre los mejores del mundo.

Y, agregó, en el caso de Nahuel, en menores, "le faltó muy poquito para ser el campeón del mundo".

Finalmente, Christian destacó que todo esto apuntala el trabajo de la AUPP, desde hace 15 años, algo que ha sido reconocido por la organización del Mundial de Perros de Pastoreo que ha venido incrementando los cupos para Uruguay.

Está en los objetivos de la asociación, dijo, estimular el uso de los perros con buena genética, bien criados y entrenados, por su valor como compañero y para el trabajo campero, donde es sumamente eficiente manejando ovinos y también vacunos.

Mencionó además como muy importante los vínculos que se van haciendo con el paso del tiempo, por ejemplo con el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Perros de Pastoreo: Juaquina, semifinalista en el Mundial de Escocia 2026.

Los ganadores en Escocia