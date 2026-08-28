Empresas de turismo se reunieron con más de 300 operadores y agencias de Brasil para vender el destino Uruguay

Brasil es uno de los mercados estratégicos para el turismo uruguayo: en 2025, más de 500.000 brasileños visitaron Uruguay y generaron alrededor de US$ 336 millones, según datos del Ministerio de Turismo . Para potenciar esta cifra el sector público-privado se unió en un plan para promover que más operadores de turismo tengan a Uruguay en su menú.

A instancias de la Cámara Uruguaya de Turismo junto al Ministerio de Turismo, las firmas de Maldonado, Montevideo, Canelones y Colonia visitaron Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro, acercando directamente la oferta turística uruguaya a algunos de los principales mercados emisores del país vecino.

El 67% de los brasileños está interesado en hacer negocios con Uruguay y más de la mitad de los inversores se mudaría al país por motivos laborales

Más de 300 operadores y agencias brasileñas participaron de los encuentros , entre ellos se encontraban los principales mayoristas del mercado, agencias especializadas y operadores boutique vinculados a segmentos premium,de lujo, experiencias, turismo sostenible, ocio y corporativo.

Las mesas de intercambio binacional alcanzaron un promedio de 16 reuniones comerciales, a las que se sumaron nuevos operadores durante el desarrollo de los encuentros.

La conectividad fue uno de los ejes centrales de la agenda. En Porto Alegre se acompañó el anuncio de nuevos vuelos de Azul hacia Punta del Este, mientras que durante las distintas etapas se puso en valor la conectividad aérea con Uruguay a través de Azul, SKY Airline y LATAM Airlines, partners de las acciones, y las alternativas terrestres ofrecidas por EGA y TTL. También como partners estuvieron operadores como Vick, la bodega Altos de la Ballena y el Hotel Royal.

¿Qué empresas presentaron sus propuestas al mercado brasileño?

La estrategia permitió presentar un Uruguay diverso y disponible durante todo el año, con propuestas vinculadas a playas, patrimonio, gastronomía y vinos, termas, naturaleza, compras, bienestar, turismo de lujo, deportivo y rural, además de la infraestructura disponible para congresos, convenciones, incentivos y turismo corporativo.

Las delegaciones estuvieron integradas por autoridades de Camtur y del Ministerio de Turismo, operadores receptivos, empresas de transporte, hotelería y prestadores de distintos puntos del país. Entre las firmas que participaron en las distintas etapas estuvieron Buquebus, Cynsa Uruguay, Furlong Incoming, Personal Operadora, Mowi Transfers, Solanas Punta del Este, Cipriani, Carmelo Resort, Fasano Punta del Este, The Grand Hotel Punta del Este y Altos del Arapey, entre otras, además de la participación de INAVI / Uruguay Wine.

En Río de Janeiro la subsecretaria del ministerio de Turismo, Ana Caram, encabezó junto a Camtur la etapa realizada en el marco de la Semana de Uruguay. También participaron Uruguay XXI, a través de su directora ejecutiva, Mariana Ferreira, y el embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Nin Novoa, así como representantes del Consulado uruguayo y autoridades nacionales.

Mientras que, por el ministerio de Turismo acompañando toda la gira estuvo Paula Alves. Por Camtur, en las diferentes etapas, participaron el presidente, Fernando Tapia; el vicepresidente, Javier Azcurra, y la coordinadora de promoción, María Julia Fernández.

En este marco, desde Camtur afirmaron que la articulación entre el Ministerio de Turismo, los organismos de promoción, los destinos, las empresas y los socios privados constituye una herramienta central para transformar la promoción internacional en resultados concretos: más presencia de Uruguay en los canales de comercialización brasileños, más conectividad y más oportunidades para atraer visitantes durante todo el año.