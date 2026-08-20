En cinco años inversiones brasileñas en Uruguay alcanzaron los US$ 4.400 millones: el fenómeno detrás de los números

Brasil se consolidó como el primer socio comercial más importante para Uruguay en la región y el segundo más relevante a nivel global, solo detrás de China. Esto también se refleja en la intención de las empresas brasileñas de poner un pie en Uruguay. "Tenemos una gran cantidad de consultas de inversión desde Brasil", afirmó el vicedirector ejecutivo de Uruguay XXI, Martín Mercado.

Para Sebastián Risso de El Faro Advising, en este marco, la clave para potenciar la inversión brasileña en Uruguay está en darse a conocer. "Uruguay es un hub para Brasil pero hay un enorme desconocimiento allá de las posibilidades que Uruguay brinda para empresas brasileñas", apuntó Risso. "Te preguntan: ¿se puede hacer esto?", acotó el Presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Brasil, Alejandro Arechavaleta que también trabaja día a día con los empresarios del gigante de América del Sur y percibe la misma curiosidad desde el empresariado de Brasil.

En el lapso de cinco años que va de 2019 a 2024 las inversiones se dispararon. En 2019 había un stock de inversiones de US$ 2.500 millones y al final del 2024, US$4.400 millones . "Hubo un salto de casi US$ 2.000 millones en inversiones en un lapso de cinco años", indicó Mercado.

Esto se volvió aún más evidente en el último con "dos grandes inversiones que hacen que San Pablo esté mirando para acá", subrayó Risso a propósito de las inversiones multimillonarias de JHSF Fasano al adquirir Enjoy Punta del Este y de BTG Pactual al comprar HSBC que funcionan como imanes de la inversión de Brasil hacia Uruguay.

A los grupos empresariales se suman también a lo largo de los años Minerva, Marfrig, Itaú como grandes firmas. "Las empresas brasileñas generan unos 16.000 empleos y estamos cerca de las 120 empresas brasileñas instaladas, ese es el peso que tiene Brasil en la inversión uruguaya", resaltó Mercado y coincidió con Risso en que la Inversión Extranjera Directa es la clave de crecimiento para Uruguay.

Arechavaleta, desde la Cámara de Comercio Uruguay- Brasil, destacó la importancia de que una gremial represente a los empresarios brasileños en Uruguay. Su rol es fundamental para poder facilitar el proceso- más complejo- de los uruguayos cuando quieren ir hacia Brasil. "acá todos sabemos que golpeamos dos puertas y llegamos a cuaqluier lado, en otros países eso no es tan frecuente, entonces, las empresas necesitan tener una representación adecuada".

"Quiero ir a Uruguay y quiero que me muestres qué puedo hacer en Uruguay". Ese es el pedido más frecuente que Sebastián Risso recibe en El Faro Advising. Los inversores no tienen una idea en particular pero si la itnención de aventurarse hacia este mercado.

Paraguay es otro de los que mencionan, pero en este sentido, la solidez institucional de Uruguay logra inclinar la balanza hacia el interés uruguayo.

"No les entra en la cabeza que haya una zona franca para exportar servicios, para ellos zona franca es Manaos, paquetes tirados en el piso y caos absoluto", ejemplificó Risso y remarcó que lo mismo sucede con disposiciones como los regimenes de aeropuerto y puerto libre, "no les entra en la cabeza que una mercadería venga de China y la única documentación que necesites sea la del embarque", y que quizás el propietario de esa mercadería sea chino pero utilice esos depósitos uruguayos para llegar más fácilmente a la región, estimó Risso.

Sectores de todo tipo del abanico brasileño tienen interés en Uruguay: servicios, producción, logística, llegan muchas veces sin una idea particular pero con la intención de visitar Uruguay y sobre todo intercambiar con otros empresarios brasileños para conocer su experiencia con el país.

"El empresario brasileño está madurando en términos de empezar a ver su negocio y la regionalización o internacionalización de su negocio, cosa que no pasaba hasta hace un tiempo y tiene que ver con los cambios fiscales recientes y sus proyecciones", destacó Arechavaleta y remarcó que se ve dinamismo en servicios financieros, tecnología, logística, "hay una movida importante con el tema logístico que tiene que ver con cambio que ocurren en términos fiscales allá que hacen que sea más conveniente tener una parte del negocio desde Uruguay", apuntó el referente de la gremial empresarial.

¿Cuánto pesan los incentivos en la inversión brasileña en Uruguay?

La Ley de Promoción de Inversiones es la principal herramienta relacionada a los incentivos fiscales para la captación de inversiones. "En los últimos 20 años la Comap aprobó 175 proyectos de origen brasileño que implican unos US$ 1.300 millones". Pero de 2023 a 2026 se aprobaron 42 proyectos por US$ 600 millones. "Hubo un aceleramiento del interés de empresas para solicitar los beneficios fiscales", resaltó Martín Mercado.

El capital más importante

La estabilidad política y seguridad jurídica de Uruguay es el factor que diferencia a Uruguay, en especial, en el contexto de las elecciones en Brasil, donde se respira mayor tensión, destacaron los tres expositores del evento Conexión Uruguay-Brasil. "Es un atractivo muy importante y consolida a Uruguay como ese hub de inversiones a nivel regional y tal vez mundial para muchas empresas", precisó Mercado.

Para Alejandro Arechavaleta esa solidez internacional es "lo que más valor genera en la región" y su "capital más importante" al momento de negociar.